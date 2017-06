Representante popular hace emplazamiento para certificar supuestos “despidos” transitorios en el gobierno

EL CAPITOLIO – El representante Jesús Manuel Ortiz emplazó el viernes a la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos par que certifique la supuesta cantidad de empleados transitorios a los que no se les renovará contratos en el Gobierno.

“Durante todo el proceso de discusión del plan fiscal y el presupuesto del gobierno, la administración Rossello trató de ocultar su plan de despedir o no re-contratar a miles de empleados transitorios. Finalmente la verdad los alcanzó. Ahora que es un hecho irrefutable, resulta totalmente injustificable que el gobierno este ejecutando su plan de despidos sin siquiera notificar formalmente a los afectados. Al día de hoy, muchos de los empleados que quedarán sin trabajo no han recibido carta alguna de notificación a pesar de que sus contratos vencen en el día de hoy. No sólo los dejan sin sustento, al no proveerles una notificación adeudada ponen en riesgo cualquier solicitud de beneficios que estos empleados necesiten en el futuro inmediato”, sostuvo Ortiz en declaraciones escritas.

“Emplazo a la directora de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos a para que certifique la cantidad de empleados transitorios que perderán su empleo y al Departamento del Trabajo a explicar cuál es el plan de acción para garantizar sus derechos. Es momento de que el Gobernador se sincere con los trabajadores y les diga la verdad”, afirmó.

Hasta el momento el Gobierno no ha certificado cuántos empleados transitorios podrían quedarse sin contratos debido a los recortes impuestos por la Junta de Control Fiscal (JCF) en el presupuesto 2018.