Reconocen gestión de rescatista

SAN JUAN – El secretario del Departamento de Estado, Luis Rivera Marín, reconoció el lunes, al hombre que ayudó en el rescate de las víctimas del accidente de avión el sábado pasado, igualmente, agradeció la labor de todas las agencias gubernamentales que intervinieron en las labores de rescate, asistencia médica, hospedaje y apoyo emocional a los involucrados.

Igualmente, el gobernador Ricardo Rosselló lo recibió en La Fortaleza y le agradeció su acción humanitaria que ayudó a que la tragedia no fuera peor. “Gracias por haber estado dispuesto a salvar esas vidas en peligro”, le expresó el primer ejecutivo en declaraciones escritas.

“A nombre del gobernador de Puerto Rico, de todo nuestro pueblo, de los familiares y sobrevivientes del accidente, quiero agradecer el desinteresado gesto de Ralph González y también de otros buenos puertorriqueños. Este buen hombre no titubeó en arriesgar su vida para salvar otras. Y extiendo este reconocimiento a todas las agencias que hicieron su labor para atender al máximo esta desgracia”.

González fue testigo del accidente aéreo reportado en el sector de Piñones, y al darse cuenta, se lanzó al mar para rescatar a los accidentados. “Yo no podía verlos en problemas y no hacer algo. No lo pensé y me tiré”, dijo.

“Para mi es bien importante que nuestra gente sepa, que tenemos gente como Ralph, que nuestros niños aprendan de estos gestos de bondad sin protagonismos”, expresó Rivera Marín.