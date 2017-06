Quieren cumplir con los requisitos de la JCF, pero no se van a poner una camisa de fuerza

EL CAPITOLIO – A pesar de que entiende que la carta enviada por la Junta de Control Fiscal con las condiciones a la Legislatura para certificar el presupuesto “no es una camisa de fuerza”, el presidente de la Comisión cameral de Hacienda y PROMESA, Antonio “Tony” Soto Torres dijo el domingo que el objetivo es evitar que el ente federal lo rechace.

“Nosotros vamos a hacer todo lo posible para evitar que el día 30 de junio, el presupuesto que se tenga sea el que haya confeccionado, aprobado y preparado la Junta y que sean ellos los que lo implementen”, dijo Soto Torres en conferencia de prensa.

Cuestionado si eso significa que van a acoger todas las recomendaciones que haga la JCF para enmendar las partidas especiales, Soto Torres contestó que “se van a escuchar, se van a atender y aquellas que sean meritorias, las acogeremos. Si hay alguna que entendamos que es contraria a la política pública de nuestro gobierno, o que no le sirve bien a nuestra gente, no las acogeremos. No es que vamos a hacer lo que la Junta diga”.

El viernes, la entidad federal creada bajo la Ley PROMESA, certificó el documento de presupuesto presentado por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, sujeto a que la Legislatura revise unas partidas de Asignaciones Especiales en el documento. Además, les fijó tres fechas para presentar las enmiendas.

“Para en o antes del 19 de junio, la Legislatura debe someter el documento enmendado para que la entidad federal creada por la Ley PROMESA pueda aprobarlo o notificarle a la Legislatura sobre cualquier violación y proveerle alternativas para las correcciones necesarias.

Segundo, si para el 26 de junio, la JCF aprueba el presupuesto enmendado por la Legislatura, los integrantes de la entidad federal le enviarán una certificación de cumplimiento, tanto al gobernador como a la Legislatura por ese presupuesto. Si la JCF le notifica a la Legislatura de violaciones o acciones correctivas a tomar, la Legislatura debe someter el documento nuevamente revisado a la JCF.

Si para junio 30, la Legislatura sometió un presupuesto revisado y en cumplimiento a la JCF, estos lo aprobaran y les enviarán una certificación al gobernador y a la Legislatura. Si para el 30 de junio, la Legislatura no cumple con someter un documento que cumpla con los requerimientos de la Junta, la Junta Fiscal le someterá el primero de julio al gobernador y a la Legislatura un presupuesto, que de acuerdo con los requisitos de la Ley PROMESA deberá ser aprobado y entrará en vigor el primer día del año fiscal (1 de julio)”, reza parte de la carta de la JCF al gobernador y a los presidentes legislativos”, exponen los integrantes de la JCF en su carta.

Soto Torres alegó desconocimiento sobre cuáles son las partidas de Asignaciones Especiales que la JCF quiere modificar. Entiende que en el documento se asignan fondos para la celebración de festivales y otro tipo de actividad que puede interpretarse como no esencial.

El lunes, previo al inicio de las vistas conjuntas de presupuesto pautadas para el miércoles, se reunirán con el componente fiscal del gobierno. El martes, con los asesores técnicas de la JCF.