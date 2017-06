Presidentes legislativos aseguran a la JCF que donativos legislativos no forman parte del presupuesto de la Legislatura

EL CAPITOLIO – El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, junto al presidente cameral de la Comisión de Hacienda, Antonio “Tony” Soto y el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, sostuvieron el jueves, que la Asamblea Legislativa ha cumplido con el plan fiscal aprobado.

Esto, a raíz de una carta emitida por la Junta federal de Control Fiscal (JCF), en donde solicitaron la remoción de gastos en la Legislatura, destinadas a entidades sin fines de lucro.

“La Asamblea Legislativa ha hecho un gran esfuerzo para la reducción de los gastos de la Asamblea Legislativa a un 9,67 por ciento. Es un gran esfuerzo que hemos hecho para participar en lo que está establecido en el plan fiscal. Ellos lo admiten, lo reconocen, pero dicen que hay que recortar 16 millones que no son parte de la Asamblea Legislativa”, dijo el presidente cameral en conferencia de prensa.

Por su parte, el presidente del Senado aseguró que la peticionada eliminación de esos fondos no son negociables.

“No es negociable quitarle fondos a SER de Puerto Rico, a la Cruz Roja Americana, al Boys & Girls Club a pacientes de cáncer de diálisis y de diabetes. Pretender proyectar ante la opinión pública que ese dinero es parte del presupuesto de la Asamblea Legislativa para convertir esto en un ‘issue’ político de que es que los legisladores están defendiendo y aumentando su presupuesto, pues no”, dijo Rivera Schatz.

De esta forma, se expresó luego de su reunión con el presidente de la Junta de Control Fiscal (JCF), José Carrió, tercero, a quien le reiteró que los 16 millones de dólares donativos destinados a las organizaciones sin fines de lucro no forman parte del presupuesto legislativo a la vez que cuestionó por qué la JCF sugirió un aumento de 12 millones de dólares a la Rama Judicial.

Rivera Schatz dijo que la Asamblea Legislativa no va a poner en riesgo “ni en jaque” a este sector de la población alegando que han brindado servicios de manera “excelente y con sacrificio…muchísimo mejor de lo que lo pudiese hacer el gobierno”.

Indicó que al cuestionarle sobre lo que definen como “gastos duplicados” no supieron identificarlos pero la JCF se comprometió a comunicarse con los presidentes legislativos para continuar atendiendo este asunto. Asimismo, reiteró que el presupuesto aprobado cumple con el Plan Fiscal.

“Quieren adjudicar como parte del presupuesto legislativo lo que se conoce como donativos legislativos que son los fondos que se asignan a la Cruz Roja, SER de Puerto Rico entre otras. Si ese dinero no es parte de lo que es el gasto de la Cámara o el Senado, no son o no forman parte del presupuesto como tampoco forman parte del presupuesto el gasto operacional de la Oficina de Servicios Legislativos (OSL), que tiene su propia asignación presupuestaria, al igual que la Superintendencia. Le pregunté si en efecto tienen algún dato que en particular sobre esos gastos e hicieron sencillamente un ejercicio aritmético de que entendían que el presupuesto de la Asamblea Legislativa era 131 millones de dólares y que se elevó a 147 millones de dólares y están considerando como parte de nuestro presupuesto fondos que no son del presupuesto de la Asamblea Legislativa. Eso fue lo que se planteó”, comentó.

En torno al aumento presupuestario a la Rama Judicial el presidente senatorial sentenció que es “insostenible” un aumento de 12 millones de dólares a su presupuesto cuando la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo han ajustado sus presupuestos. “Todas las ramas de gobierno deben aportar…La Rama Judicial aporta cero”, señaló. El presupuesto de la Rama Judicial, que es 322 millones de dólares, es más del doble del de la Legislatura, la cual a la fecha ha implementado un plan de reducción de gastos de cerca de un 10 por ciento por lo que representa menos del uno por ciento del presupuesto de gastos.

Actualmente, las cuatro resoluciones conjuntas del presupuesto están listas para la firma del gobernador pero la Legislatura está pendiente de evaluar asignaciones de donativos legislativos y otras complementarias de presupuesto. “Si se quiere revisitar eso, no tenemos ningún problema”, comentó.

A las 2:00 de esta tarde persiste una vista pública de la Comisión de Hacienda en virtud de la Resolución del Senado 10 a la que fueron citadas la JCF, agencias del gobierno y varias instituciones sin fines de lucro.