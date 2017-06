PNP dice que plebiscito superó las expectativas

SAN JUAN – El director de campaña de la estadidad, Thomas Rivera Schatz, dijo el domingo que el plebiscito sobrepasó las expectativas de participación.

“Sin lugar a dudas, hubo una participación altísima. La oposición decía que iban a participar 200 mil personas. Entonces, ahora escucharlos a ellos con las piruetas y las acrobacias de cómo es que los que no votaron están con ellos, pues vivirán con el sueño de lo que pudo haber sido y nunca fue”, dijo Rivera Schatz, en conferencia de prensa.

“No se atrevieron a hacer el llamado del 1998, de que votaran por ninguna de las anteriores. No se atrevieron a llamar por que votaran en blanco y ahora sugerir que los que no votaron son parte del boicot y están con ellos, me parece ridículo”, añadió.

Según el presidente del Senado, los resultados que obtuvo la estadidad en el 2012 obedeció en parte, a que la consulta se realizó junto con las elecciones.

“Lo cierto es que Puerto Rico ha ido perdiendo dramáticamente población y no se refleja tan solo en esta consulta, se ha reflejado desde entonces para acá una reducción en la participación”, señaló el vicepresidente del Partido Nuevo Progresista (PNP).

De acuerdo a los resultados de los pasados eventos electorales, en las primarias para la gobernación del Partido Nuevo Progresista en el 2016, participaron 467 mil personas.

En el 2012 la estadidad obtuvo 834,191 sufragios y votaron 1 millón, 878 mil, 969 personas. En el 1998, la estadidad sumó 728,157 votos y participaron 1 millón 566 mil, 270 votantes.

En cuanto al 1993, la estadidad obtuvo 788,296, de un universo de participación de 1 millón, 700 mil, 990 ciudadanos. Finalmente, en el 1967 la estadidad sacó 274,312 votos, de los 707 mil, 293 electores que ejercieron su derecho al voto.