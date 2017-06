Ocupan miles de artículos pirateados

SAN JUAN – La secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez Garced, informó el viernes, que la Oficina de Asuntos Monopolísticos (OAM) diligenció varias órdenes de registro esta semana, que llevaron a incautar aproximadamente 5,350 artículos de mercancía ilegal o de piratería.

La Secretaria Auxiliar de la OAM, Denise Maldonado Rosa, informó que las órdenes de registro se llevaron a cabo en Nahias Boutique en Coamo, y las tiendas Karteras de Bayamón y de Hatillo.

Durante el operativo, que se originó por confidencias recibidas, se incautaron carteras, relojes, prendas y accesorios de imitación de marcas como Tous, Adidas, Michael Kors, Pandora, Chanel, Louis Vuitton, Carolina Herrera, entre otros. El valor de la mercancía oscila en los altos miles de dólares.

“El acto de vender mercancía de imitación de marca atenta contra la economía de Puerto Rico, ya que dicha mercancía, en su mayoría, no paga impuestos, por lo que afecta las finanzas del erario. Igualmente se crea una competencia desleal en contra de los tenedores en propiedad de la marca al estos comerciantes vender las réplicas. El objetivo de estas intervenciones es terminar con la proliferación de este tipo de negocio. Seguiremos defendiendo la libre competencia en protección de los consumidores”, explicó Maldonado Rosa en declaraciones escritas.

“La venta de estos artículos afecta a todos. Afectan las finanzas por muchas veces no cobrar los correspondientes impuestos, además de infringir los derechos de propiedad de las distintas marcas. Pero los más afectados son los propios consumidores, dado a que reciben productos que no son de calidad y sin garantías. La compra y venta de estos productos no beneficia a nadie. La Oficina de Asuntos Monopolísticos de Justicia estará pendiente a este tipo de acto ilegal para proteger a la ciudadanía”, indicó la Secretaria de Justicia.

El Departamento de Hacienda colaboró durante el operativo, en el cual se multó a uno de los comerciantes por no contar con Registro de Comerciante. En uno de los negocios, encontraron un pillo de luz, por lo que se realizó la querella correspondiente.

El Departamento de Justicia presentará las correspondientes querellas y solicitará la imposición de multas a los comerciantes, las cuales son impuestas por el Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO).

Las investigaciones continúan.