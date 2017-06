“No podemos oponernos a todo, por oponernos”, dice presidenta AMPR

RIO GRANDE – La presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), la doctora Aida Díaz le hizo un llamado el lunes al gobernador Ricardo Rosselló Nevares. RIO GRANDE – La presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), la doctora Aida Díaz le hizo un llamado el lunes al gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

“Cada vez que usted vaya a tomar una acción, piense que hay miles de maestros que se están sacrificando día a día por este país. Y que usted está allá gobernando, negociando y dirigiendo, y ellos están acá construyendo el futuro”, dijo la presidenta de la AMPR durante una actividad en el Hotel St. Regis en Rio Grande, en la cual se premiaron a los siete maestros del año.

“Como ustedes, hay miles de maestros, que no pueden estar aquí presentes, pero que también se entregan y yo veo que a veces, sin poder darse un viajecito o sin poder comprarse un traje nuevo, le compran el traje del niño que se gradúa y que no tenía con que ir a la graduación. Si alguien labora con el corazón son los maestros. Por eso es que vienen de todas partes a buscarlos. Tenemos que hacer algo para que no se vayan más maestros de Puerto Rico”, mencionó.

De paso, también le dio un mensaje a la secretaria del Departamento de Educación, Julia Keleher.

“Aquí hay maestros transitorios que llevan 18 años en el sistema, que le negamos una permanencia y hoy los premiamos por su excelencia. Ese es el próximo paso que hay que dar secretaria. Esos miles de maestros que están en esa situación son los que construyen este Puerto Rico”, sentenció.

Cuestionada sobre su mensaje, Díaz expresó que no se trata “de siempre estar viendo lo negativo en todo cambio y en todo lo que ocurre. Tenemos que aprender que la vida cambia todos los días y si no nos adaptamos a los cambios y ponemos nuestra mente abierta a que haya cosas distintas, se hace más difícil la convivencia. Si me voy a oponer a todo lo que hace la secretaria, porque la nombró el gobernador, lo que hago es un daño a la educación. Si me opongo a todo lo que hace el PNP (Partido Nuevo Progresista) porque es el PNP, le hago un daño a la educación”.

La presidenta de la AMPR señaló también, que a diferencia de años anteriores en los que se han cerrado escuelas y desplazado maestros, se le dio oportunidad al representante exclusivo de los docentes en el proceso de reubicarlos en otros planteles.

“Aquí no hay minas. Aquí lo que hay es el Recurso Humano. Y ese Recurso Humano hay que fortalecerlo para que construya el nuevo Puerto Rico. Va a haber controversia, pero si pongo la controversia antes de haber dialogado, estoy bloqueando la posibilidad de una solución a los problemas”, expuso.