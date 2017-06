Médicos veterinarios alertan sobre peligros de la practica sin licencia de la medicina veterinaria

SAN JUAN – El presidente del Colegio de Médicos Veterinarios, el doctor Elvin Reyes exhortó el viernes, a la superintendente de la Policía, Michelle Hernández a llegar hasta las últimas consecuencias contra las personas que permitieron se realizara una intervención a una perra adoptada por agentes de la Academia de la Policía y que supuestamente fue esterilizada por una persona sin licencia para ejercer la profesión.

“Exhortamos a que se realice la investigación de rigor, según ha informado la Superintendente y que todos los involucrados en esta lamentable situación se presenten ante el foro pertinente. Este Colegio tiene una responsabilidad hacia la comunidad, los animales y nuestros colegiados en preservar la salud y el cumplimiento de todas y cada una de las leyes que regulan nuestra profesión y habremos de hacerlas valer”, afirmó el médico veterinario en declaraciones escritas.

Según Reyes, un individuo que no posee licencia de médico veterinario esterilizó a la mascota “Beretta”, un can adoptado por la institución, en el comedor de la academia ubicada en Gurabo. Además, se indicó que la persona que realizó la intervención supuestamente trabaja en una clínica veterinaria.

Así mismo, el presidente del CVMPR indicó que “el Colegio ya realizó gestiones y en el día de hoy “Beretta” será evaluada por un medico veterinario con el propósito de corroborar su estado de salud.”

“Alertamos a los ciudadanos a que no pongan en peligro la salud de sus animales al exponerlos a personas que no están preparadas, ni poseen la licencia para asumir la responsabilidad de la salud de un animal. Estos no tienen la competencia, ni la preparación para ello y las consecuencias pueden ser fatales”, concluyó.