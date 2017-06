Keleher suspende vacaciones de directores escolares

SAN JUAN – La secretaria de Educación, Julia Keleher, dijo el viernes, que, durante la reunión que tuvo con los directores escolares, les indicó que el Sistema necesitaría de ellos durante los meses de junio y julio para que pudiesen preparar las escuelas como corresponde, incluyendo el PE (Plan Escolar).

“Diversas personas, incluyendo algunas que entiendo no estuvieron presentes en ninguna de las reuniones, están tergiversando lo dicho allí; lo están interpretando incorrectamente aún cuando fui muy clara”, señaló Keleher.

“Mi expectativa era encontrar a un grupo de directores escolares, incluyendo a los que dirigen sus gremios, realmente comprometidos con los estudiantes y la educación en Puerto Rico. Lamentablemente, veo que no es así. No puedo generalizar pero, sin dudas, hay un grupo que no está dispuesto a cumplir con su deber con la comunidad escolar”, expresó la Titular de Educación.

“Les indiqué, claramente, que esperaba contar con ellos. Pero, que si por alguna razón necesitaban o deseaban tomar tiempo de vacaciones, serían responsables de asignar a alguien, con nombre, apellido y número de teléfono, quien respondiera en cualquier momento en que el Departamento lo necesitara para abrir la escuela y permanecer en ella, durante y como parte de los trabajos que se realizarán en las escuelas durante el verano. Entonces, ¿cómo es posible que alguien pueda faltarle a la verdad diciendo que me estoy negando a aprobar vacaciones?”, agregó Keleher.

La secretaria de Educación dijo además que “los meses de junio y julio son los más importantes del año porque son los de preparación para el nuevo curso escolar y así poder recibir, con el respeto que se merecen, a todos los estudiantes”.

“Aspiro a que estos directores y los que dirigen sus gremios puedan recapacitar; que logren entender la importancia y el reto que tenemos frente a nosotros de trabajar incansablemente por el bienestar de todos los estudiantes. Nos toca hacerlo. Yo estoy lista y comprometida. Espero contar con todo el resto de la comunidad escolar por el bien de todos esos niños y niñas quienes solo esperan que los apoyemos para así convertirse en ciudadanos instruidos y profesionales exitosos”, concluyó la Secretaria de Educación.