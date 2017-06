Inician red de apoyo trans disciplinario en comunidades para enfrentar la crisis.

GURABO – La dinámica de prevención desde la perspectiva bio psicosocial y espiritual para enfrentar la crisis del individuo, las comunidades y las familias, dadas las repercusiones sociales, económicas, políticas de estos tiempos inició en el marco de la celebración de la fiesta de Pentecostés, y como parte del plan de acción del Colectivo Nacional Todos Somos Pueblo.

“Nuestro mundo se ha convertido en una torre de Babel que representa el poder, acumulación de riquezas, uniformidad en los centros y estructuras de poder reunidos en las torres de Wall Street, la Junta dictatorial fiscal y la Milla de Oro. No obstante hoy, la fiesta de pentecostés a pesar de aparecer lenguas variadas, no sobrevino, como en la Torre de Babel, más confusión. Dios hizo posible el milagro de que el pueblo se entendiese. No más muros ni barreras entre ricos y pobres, entre países desarrollados y en vías de desarrollo. No a las políticas económicas que dañan lo bueno del ser humano, incluso la idea de Dios sobre el ser humano y del mundo. Hoy el Espíritu de Dios nos acompaña en la realidad que vivimos para liberarnos de los miedos y de la confusión y actuar en y con Dios”, sostuvo en declaraciones escritas el Padre Pedro Ortiz, portavoz del Colectivo Nacional.

Según explicó el psicólogo social Francisco Rivera, para poder romper con las ataduras y cadenas que causan miedo, confusión y desasosiego como pueblo, es necesario realizar cambios de manera individual. “Para construir un proyecto de vida como pueblo, tenemos que hacer cambios trascendentales, rompiendo los miedos, asumiendo compromisos y desarrollando una actitud de confianza en sí mismos, porque la fuerza del cambio emerge desde nuestro interior. Al igual que los cambios que requiere nuestro País, el cambio debe venir desde el interior, de su gente, de su pueblo”, manifestó Rivera.

El trabajador social Nelson Cotto indicó que la iniciativa surge del diálogo entre “un sacerdote, un psicólogo clínico y trabajadores sociales con la feligresía de la comunidad” Parcelas del barrio Navarro, en Gurabo.

Esta experiencia es la primera de muchas que se estarán presentando en “Talleres transdisciplinarios: enfrentando la crisis” por toda la Isla y que se estarán anunciando próximamente en conferencia de prensa por el Colectivo Todos Somos Pueblo, según indicaron.

“Si de verdad tenemos fe en el Espíritu Santo, debemos dejarnos renovar, ser hombres y mujeres nuevas, de esos que necesitan las estructuras nuevas; y hacer de nuestra patria una patria nueva, y hacer de todos los pecados del país y de todas sus instituciones también el objeto de nuestra misión: destruir el pecado y en cambio construir el reino de Dios que es justicia y paz”, concluyó el cura, también portavoz del Colectivo Nacional.