Gobierno y Política

Lourdes Ramos dice apoyo sin reservas para proteger retiro agentes EL CAPITOLIO – La representante Lourdes Ramos aseguró el martes, su apoyo sin reservas al P del S 404 que protege el retiro de los agentes de la Policía, y rendirá un informe positivo para que la medida baje a votación por el pleno cameral a la brevedad posible.

“Yo no voy a permitir que los héroes de la ciudadanía estén desprovistos de los recursos necesarios para mantener a sus familias debido a la reducción dramática de su pensión y la ausencia del pago de seguro social. Nuestro firme apoyo a esta legislación para proteger la salud, estabilidad y dignidad de los policías”, afirmó Ramos en declaraciones escritas.

La presidenta de la Comisión cameral de Sistemas de Retiro destacó que para ella es fundamental proteger el bienestar y la calidad de vida de los miembros de la Uniformada que enfrentan el riesgo diario por asegurar paz y convivencia social.

Durante las vistas públicas sobre el Proyecto del Senado 404 sobre el retiro para miembros de la Policía, Ramos puntualizó que todo esfuerzo legislativo para mejorar las condiciones de trabajo de los agentes del orden público así como los beneficios de su retiro, tendrá su más alta consideración.

Dijo Ramos que está consciente que los cambios que produjo la Ley 3 aprobada durante la pasada administración, coloca a los agentes con un retiro de entre 42 por ciento y 44.5 por ciento y sin seguro social, lo que los deja en una condición crítica desde el punto de vista económico.

El proyecto de ley en vista pública busca eximir de toda disposición de la Ley 3 a los policías que se retiren antes del 31 de diciembre del 2020, debido a que la administración del gobernador Ricardo Rosselló busca mediante referendo que los policías se acojan al seguro social, y pretende asegurar un aumento salarial equivalente al porcentaje de la aportación del policía a Retiro.

La medida expone que los miembros de la Uniformada que hayan servido por 30 años y tengan una edad de 58 años puedan recibir hasta un 75 por ciento de pensión; aquellos con 30 años de servicio que tengan 55 años o más se podrán retirar con un 65 por ciento de pensión, y aquellos que tengan los 30 años de servicio y hayan cumplido al menos 50 años se retirarían con una pensión de un 60 por ciento.

Los policías estatales son los únicos dentro del sistema de la Ley 447 que no cotizan para el seguro social.

Ramos informó que el presidente de la Cámara, Johnny Méndez, le escribió a la Superintendente de la Policía, Michelle Hernández de Fraley, para recabar una moratoria de un mes en la notificación para el retiro obligatorio a más de 300 policías, requerida por el Artículo 2-104 de la ley aprobada por la pasada administración

Las vistas públicas de la Comisión cameral de los Sistemas de Retiro recibieron ponencias de la Asociación de Miembros de la Policía, el Sindicato Puertorriqueño de Policías y la Organización de Policías Unidos.

Dispuestos a todo representantes del PNP para hacer valer resultados del plebiscito

EL CAPITOLIO – Los representantes del Partido Nuevo Progresista (PNP), Michael Abid Quiñones Irizarry y José ‘Che’ Pérez Cordero, informaron el martes, que se encuentran listos para llegar hasta “las últimas consecuencias” para hacer valer en el Congreso y la Casa Blanca los resultados del plebiscito del próximo domingo.

“Puerto Rico, el momento de la definición final ha llegado. Estamos en el umbral de un nuevo futuro y es por eso que estamos convencidos que debemos tomar acción directa y concreta para que el Congreso y la Casa Blanca actúen sobre los resultados del plebiscito del 11 de junio. Nosotros vamos hacer todo para que la voluntad del soberano, el pueblo, sea respetada. Vamos a cabildear, vamos a ejercer presión con grupos de apoyo, y si fuera necesario, realizaremos actos de desobediencia civil. Lo que no vamos a hacer es quedarnos de brazos cruzados”, comentó Quiñones Irizarry en declaraciones escritas.

Pérez Cordero, representante del Distrito 18, Aguada, Añasco, Rincón, Moca y Mayagüez, destacó la importancia de que los líderes electos ejerzan presión en Washington por la voluntad del pueblo.

“Es el momento de exigirle al Gobierno de los Estados Unidos y al Congreso que actúen. Tenemos que usar todos los mecanismos para provocar la discusión en el Congreso y, de esta forma, se atienda la controversia sobre la condición política de Puerto Rico, que ciertamente está madura. Esto es un asunto de derechos civiles y no cederemos en el intento para hacerlos valer.”

Quiñones recordó que “Alejandro García Padilla y el gobierno del Partido Popular Democratizo le falló al pueblo al no cabildear a favor de su voluntad, libre y democráticamente expresada en el plebiscito de 2012. Nosotros no vamos hacer es acto de irresponsabilidad. Nosotros vamos con todas las herramientas, la Comisión de Igualdad y los resultados de un plebiscito virtualmente vinculante, a la capital federal. Si eso no logra el resultado esperado, la admisión de la isla como el nuevo estado de la unión, realizaremos actos de desobediencia civil, que incluyen protestas, entre otras cosas”.

“Si hay algo de lo que estamos seguros es que, los tiempos del inmovilismo terminaron. Somos parte de una nueva generación que ha sufrido las consecuencias del burdo sistema colonial que nos ha privado de una democracia plena, limitando nuestro desarrollo. Nosotros, en lugar de hablar, actuaremos y exigiremos lo que por derecho nos corresponde. Esas serán nuestras exigencias, ser tratados con igualdad”, acotó el representante Pérez Cordero.

Gobernador insiste no sabe cuáles son las Asignaciones Especiales que la JCF quiere que se revisen

TOA BAJA – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares insistió el martes que no sabe cuáles son las Asignaciones Especiales en el presupuesto, que a la Junta de Control Fiscal le preocupan.

“La gran mayoría de estas Asignaciones Especiales ocurren por ley, por lo tanto, yo no podía intervenir con eso. No hay detalle de cuáles son esas Asignaciones Especiales, eso se estará dilucidando en lo que va a ser la discusión pública del presupuesto”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Hacienda del Senado, Migdalia Padilla Alvelo, mencionó que en la reunión que habrá con la Junta de Control Fiscal en la tarde del martes, procurarán la información específica que preocupa a la Junta.

Padilla Alvelo quiere saber si la Junta entiende que esas leyes de Asignaciones Especiales pueden dejarse sin efecto, sin derogarse. Si las mismas se fueran a derogar, se haría en la segunda sesión ordinaria que comienza en agosto.

“Hay un montón de leyes de Asignaciones Especiales que vamos a derogar. Para darte un ejemplo, hay una Asignación Especial para la celebración del Día de Reyes en el Municipio de Hatillo. Yo sabía del Festival de las Máscaras, pero de ese no. Nosotros vamos a averiguar si muchos de esos festivales existen. Pero eso era un trabajo que había que hacer antes de repetirle la asignación de fondos en el presupuesto. Pero todas están ahí y están protegidas por Ley”, sentenció.

La entidad federal creada bajo la Ley PROMESA certificó el presupuesto presentado por el gobernador y a la vez solicitó a la Legislatura que revisaran unas Asignaciones Especiales que le preocupaban. La Junta le dio como plazo a la Legislatura hasta el 19 de junio para enmendar las Asignaciones Especiales y remitir el documento enmendado para revisarlo y certificarlo.

Organizaciones policíacas apoyan enmiendas a favor de los derechos de retiro de los agentes del orden público

EL CAPITOLIO – La presidenta de la Comisión de Retiro y Asuntos del Veterano, la representante María de Lourdes Ramos Rivera, anunció el martes, que se apresta a rendir un informe positivo al Proyecto del Senado 404, que restituye los beneficios de retiro a los agentes de la Policía que se acojan antes del 31 de diciembre de 2020.

“Este informe va a salir positivo para rendirse y enviarlo a la Comisión de Reglas y Calendarios, para incluirlo en el calendario y pasar a la votación final; recuerden, ahora tenemos una Junta de Supervisión Fiscal, no está en nuestras manos la decisión final, pero en esta Cámara, su Presidente Carlos “Johnny” Méndez Núñez, así como todos los componentes de mayoría y estoy segura que de minoría también, tenemos un compromiso y estoy segura que va a ser aprobado por todos y todas”, afirmó la legisladora en declaraciones escritas.

Estas expresiones fueron vertidas al inicio de la consideración de la medida, que exime a los agentes de la Policía activos, de las disposiciones aprobadas en el 2013, relacionadas al cómputo para su retiro, por lo que permite que se retiren con el 75 por ciento de su paga, a los 58 años y con 30 años de servicio.

Con ello, se enmienda el lenguaje de la ley que hizo cambios al “Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico del Estado Libre Asociado”, en la que se aumentó la edad para retirarse a los empleados públicos y disminuyó el monto de su pensión.

“Como es de conocimiento público, nuestros policías estatales son los únicos dentro del Sistema de Retiro, bajo la Ley 447 de 1951, que no cotizan para el Seguro Social, por lo que la aplicación de la Ley 3-2013 es una que pone en grave riesgo la condición de vida, la salud, la estabilidad emocional y la dignidad de todos los policías afectados con la misma, sin que se le garanticen opciones adicionales que supongan una alternativa viable para éstos”, señala la exposición de la medida.

Por su parte, Ramos Rivera aseguró que “estamos aquí por el bien de los servidores públicos; esta representante toda la vida, al igual que mis compañeros, hemos luchado por proteger lo que otros han destruido y estamos aquí cumpliendo un deber y una responsabilidad con los agentes que nos cuidan, que velan por la seguridad en Puerto Rico que han sido parte fundamental del crecimiento y del desarrollo de nuestra querida isla”.

Igualmente, el presidente de la Comisión de Seguridad Publica, representante Félix Lassalle Toro, afirmó que “aquí hay buscar justicia, a quien justicia se merece, así que ustedes de mi parte cuenten con el apoyo rotundo, no solo en esta medida, sino de las muchas otras medidas que se están trabajando a diario para salvaguardar la justicia que se merece cada uno de ustedes pasen con informes positivos y que se pueda lograr la justicia que se merecen hace mucho tiempo”.

El presidente de la Asociación de Miembros de la Policía, José Taboada De Jesús, al apoyar la medida expuso que “queremos agradecer desde los más profundo, el pensar remediar este error histórico, abusivo y discriminatorio, contra los miembros de la fuerza”.

De otro lado, el presidente de la Asociación de Policías Organizados, José González Montañez, favoreció la aprobación de la iniciativa, “que será uno de justicia económica, pero más que todo de justicia social”.

Por último, el agente Ismael Rivera Román, en representación de la Junta de Directores del Sindicato de Policías Puertorriqueños, urgió la aprobación de esta medida ya que “los policías no pueden seguir siendo víctimas de legislación que atente contra nuestra seguridad presente y futura. No podemos seguir ofrendando vidas y recibir como paga la ingratitud”.

Proponen Alerta de Emergencia para condiciones marítimas peligrosas

EL CAPITOLIO – Con el propósito de mantener a la ciudadanía informada, el representante Néstor Alonso Vega informó el martes que radicó una medida con la que busca crea la primear alerta para usuarios de playas ante condiciones marítimas peligrosas.

“Recientemente nos hemos topado con la triste realidad de que han perecido un número considerable de personas en nuestras playas. Esto, debido a las inciertas condiciones climatológicas que pudieran presentarse en determinado momento y de la cual los bañistas no advengan en conocimiento con la suficiente antelación para prever cualquier daño. Por eso nos dimos la tarea de desarrollar esta medida, una de avanzada, la cual va dirigida a la protección de vidas”, comentó el también presidente de la Comisión de Turismo y Bienestar Social en declaraciones escritas.

Se trata del Proyecto de la Cámara 1103, el cual establece la “Ley de Avisos de Alertas Inalámbricas para Usuarios de Playas y Áreas Costeras ante Condiciones Marítimas de Peligro en Puerto Rico”. Según dispuesto en la medida, los proveedores comerciales de servicios móviles tienen que adoptar los mecanismos necesarios para emitir dichas advertencias en un tiempo razonable para evitar cualquier desgracia.

Según estudios realizados por el Programa Sea Grant de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez, las playas de mayor incidencia de fatalidades por ahogamiento, son: Jobos, en Isabela; Piñones, en Loiza; Palmas del Mar, en Humacao; Poza de las Mujeres, en Manatí; y, Ballena en Guánica. Por su parte, la costa norte de Puerto Rico recibe la mayor cantidad de marejadas al ser parte del Océano Atlántico. De hecho, esta franja costera del norte es la que ha reflejado más de la mitad de los ahogamientos registrados recientemente.

En años recientes, las agencias estatales y federales, la academia, junto con los medios de comunicación visual, digital y radio, han intentado advertir a la ciudadanía sobre los riesgos inherentes al uso de nuestras playas cuando existen condiciones del tiempo que no son propicias para el uso recreativo de bañistas o para actividades acuáticas. Sin embargo, la falta de conocimiento y de alertas adecuadas, ponen en precario la vida de ciertos bañistas que ven sus vidas arriesgadas por estos eventos fortuitos de la naturaleza.

“Con el fin de dotar a la ciudadanía de una herramienta adicional de consideración y notificación adecuada de las condiciones meteorológicas que pudieran impactar el área de costa o playa a la que estén o pudieran hacer uso, esta Asamblea Legislativa entiende pertinente y meritorio crear esta nueva ley. A nivel de los Estados Unidos y en diversas jurisdicciones estatales, funcionarios gubernamentales autorizados emiten alertas por conducto de las compañías de teléfonos móviles, los cuales permiten a los clientes de celulares recibir advertencias sobre distintos peligros, entre ellos condiciones meteorológicas de alto riesgo”, añadió el legislador del Partido Nuevo Progresista.

Explicó que el proyecto ordena a las compañías proveedoras de servicios de telefonía móvil en la Isla a adaptar sus redes y sistemas para emitir los avisos de alerta. Estas redes deben ser habilitadas para enviar Avisos de Alerta a los aparatos móviles de su red, que se encuentran en las áreas costeras o de playa o cercanas a las mismas donde las condiciones meteorológicas sean peligrosas.

Para elaborar todo este andamiaje tecnológico para beneficio de la ciudadanía, las compañías contarán con un término de un año, contado a partir de la aprobación de esta pieza legislativa. Con relación a los avisos a enviarse, los mismos serán ordenados por los funcionarios pertinentes de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, adscrita al Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico, siguiendo como base la información provista por el Servicio Nacional de Meteorología Federal (NWS por sus siglas en inglés).

Inauguran el Instituto de Adiestramiento y Capacitación para residentes de vivienda pública

SAN JUAN – El secretario del Departamento de la Vivienda, Fernando Gil Enseñat inauguró el martes el Instituto de Adiestramiento y Capacitación para los residentes de vivienda pública.

“Usamos unos muebles y unas computadoras que teníamos en exceso y convertimos un centro que anteriormente se utilizaba para monitorear las cámaras de seguridad de los residenciales, en un lugar para ofrecerle alternativas a los residentes de autogestión y educarlos”, dijo el secretario de la Vivienda en conferencia de prensa, junto al director ejecutivo de la Compañía de Comercio y Exportación (CCE), Ricardo Llerandi Cruz y la comisionada de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico (CDCOOP), Ivelisse Torres.

En el centro, se les darán diferentes talleres a los residentes de vivienda pública en el uso y manejo del internet. Además, se les ofrecerán adiestramientos para crear microempresas, esto en alianza con la Compañía de Comercio y Exportación. También, se les educará en cooperativismo, de manera que aprendan a utilizar el modelo en el desarrollo de negocios. Otro de los usos que tendrá el centro, será el de ayudar aquellos residentes de vivienda pública a completar su cuarto año.

Las facilidades operan con fondos federales que recibe el Departamento de la Vivienda.

El centro ubica en la Avenida Juan Ponce León, 958 Edificio del Departamento de la Vivienda en Santurce.

Manos afuera del gobernador en escogido del sucesor de Héctor O’Neill

TOA BAJA (CyberNews)- El gobernador Ricardo Rosselló Nevares dijo el martes que no va a favorecer públicamente a ningún candidato para la eventual vacante en la alcaldía de Guaynabo, con la renuncia de Héctor O’Neill García.

“Que el pueblo escoja. Vamos a hacer el proceso similar al que se hizo para la vacante a la alcaldía de Gurabo (como consecuencia del arresto del alcalde, Víctor Manuel Ortiz Díaz). Nosotros vamos a citar el Directorio del Partido, que le compete tomar esa decisión, pero anticipo que el proceso será similar”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

En Gurabo, se celebró en el mes de abril una elección especial, en la cual resultó favorecida la entonces vicealcaldesa, Rosachely Rivera.

Por su parte, la senadora Migdalia Padilla Alvelo, quien es prima hermana de la esposa del renunciante alcalde, Alba Alvelo, aseguró que no va a endosar públicamente a ninguno de los aspirantes que públicamente se mencionan.

“Porque esa decisión les corresponde a los residentes de Guaynabo. Yo no quiero ver la ciudad dividida en cuatro cantos y tener a uno que me favorezca y a los otros tres en contra. Así tendré la completa libertad de que estar al lado del que salga”, mencionó Padilla Alvelo.

Aunque abiertamente el representante Antonio “Tony” Soto y el exrepresentante Ángel Pérez han anunciado que buscarán la poltrona, el senador Carmelo Ríos es otra de las figuras que se menciona interesadas. Informes apuntan a que hay una mujer que interesa en participar de la contienda.

El secretario general del Partido Nuevo Progresista (PNP), Rafael “June” Rivera Ortega aseguró el lunes que O’Neill García presentó su carta de renuncia ante la Legislatura Municipal de Guaynabo. Rivera Ortega, ni el presidente del PNP, Ricardo Rosselló Nevares han visto el documento de dimisión.

Fortaleza para ti llega a la Comunidad Villa Marisol en Toa Baja

TOA BAJA – La primera dama Beatriz Rosselló y el gobernador Ricardo Rosselló Nevares compartieron el martes, con residentes de la comunidad Villa Marisol en Toa Baja que fueron impactados mediante el programa Fortaleza para ti.

El parque de pelota, la cancha bajo techo, el centro comunal, el caño y el parque pasivo, fueron algunos de los espacios comunitarios rehabilitados con la ayuda de diversas agencias gubernamentales y la empresa privada.

“No hay mejor recompensa para nuestra Administración que ver cómo extender la mano a los más necesitados tiene un efecto positivo en cada puertorriqueño. La comunidad Villa Marisol evidencia nuevamente que no hay barreras para que el sector privado y público aúne esfuerzos con el fin de apoyar a nuestra gente. Todos ganamos cuando damos de nuestra parte”, expresó la primera dama en declaraciones escritas.

Asimismo, el primer mandatario comentó que “las acciones tomadas en Villa Marisol sirven para empoderar a la comunidad a tomar las riendas de su futuro. El Gobierno sirve como facilitador y son las comunidades las que continúan y energizan los esfuerzos que lograrán su mejoramiento pleno”.

El equipo de Fortaleza para ti está compuesto por jefes de agencia, empleados públicos, voluntarios y compañías privadas que se han unido al esfuerzo con donativos de su tiempo, productos, servicios y alimentos.

Como parte de las ayudas a esta comunidad se entregaron: cunas, asientos protectores para infantes y de igual forma se coordinaron servicios médicos para varios residentes. En otros hogares también se establecieron planes de pago y reconexión para los servicios de energía eléctrica y agua.

Asimismo, se instalaron puertas y se pintaron diversas estructuras, hubo recogido de escombros, desyerbo, trabajos eléctricos y de pintura. Además, se habilitó el centro tecnológico en el área del Centro Comunal.

Uno de los residentes impactados en la comunidad fue Edelmiro Molina Marrero, a quien se le remodeló su casa. Este esfuerzo se realizó en colaboración de Salvation Army, Selectos, CIC Construction Group, North Caribbean, Frigidare, Pan American Grain, y OLCA Construction and Management, entre otros colaboradores.

De igual forma, el hogar de la familia de Luis Albaladejo Sánchez fue remodelado con la intención de que todos los miembros de la familia puedan regresar a la casa. La estructura no contaba con los servicios de agua y energía eléctrica.

Tirado Rivera exige a la Legislatura salvar la Red Sísmica

EL CAPITOLIO – El senador por Acumulación, Cirilo Tirado Rivera exigió el martes, a la Legislatura que ejerza su función constitucional de enmendar el presupuesto sometido por la Junta de Control Fiscal para salvar y mantener la funcionalidad de la Red Sísmica de Puerto Rico.

“Es una irresponsabilidad y falta de sensibilidad el proponer recortes que pongan en riesgo la seguridad de la población de Puerto Rico. La isla se encuentra en una zona geográfica susceptible a los terremotos y nuestras comunidades necesitan contar con el flujo constante de información para salvaguardar sus vidas. No podemos recortar los fondos a la Red Sísmica, ya que proveen un servicio esencial y sensitivo para la gente y los prepara para a cómo reaccionar en caso de terremoto y Tsunamis”, apuntó el senador del PPD en declaraciones escritas.

Explicó que el presupuesto preliminar del Gobierno de Puerto Rico y avalado por la Junta de Control Fiscal prácticamente desaparecen a la Red Sísmica de Puerto Rico, ya que propone recortes de los fondos asignados para su funcionamiento. La Resolución de la Cámara 187 del primero de junio de 2017, no contiene el 1,392,000 dólares que se asignaba anualmente, por virtud de la Ley 106 del 24 de julio de 2002. Solamente se mantiene una partida de 270,000 dólares, bajo la Agencia Estatal de Manejo de Emergencias para sufragar las operaciones extendidas los fines de semana.

“Es increíble que la Junta de Control Fiscal se convierta en cómplice del Gobernador para malgastar fondos en la implantación del mal llamado Plan Tennessee o que gastemos 8 millones en un simulacro electoral plagado de irregularidades sobre el estatus, que no será reconocido por los Estados Unidos. En cambio no proveemos los dineros para que la Red Sísmica pueda mantener su operación y los costos para el funcionamiento de los equipos de monitoreo que son requeridos para colectar los datos. No podemos ser irresponsables, No podemos permitir que la Red desaparezca porque ponemos en riesgo la seguridad de la población en general”, enfatizo Tirado Rivera.

Mencionó que la Red Sísmica de Puerto Rico (RSPR), y la Red de Movimiento Fuerte (RMF), son las encargadas del rnonitoreo sísmico de Puerto Rico e Islas Vírgenes. Son las únicas instituciones locales que tienen los equipos y el personal especializado para monitorear las fallas sísmicas que tenernos dentro y alrededor de nuestra Isla. Estas redes realizan Ia investigación y proveen Ia información que requieren las agencias de manejo de remergencias, los medios, y el público en general para sus planes de contingencia.

Son estas dos instituciones las que educan a Ia población sobre cómo prepararse para enfrentar un evento natural ya sea terremoto o tsunami; y las que han ayudado para que Puerto Rico sea reconocido como TsunamiReady y modelo de preparación para Estados Unidos y la Región del Caribe.

Evalúan enmiendas a la ley que regula a los detectives privados

EL CAPITOLIO – La Comisión de Seguridad Pública, presidida por el representante Félix Lassalle Toro, dio inicio el martes, al análisis del Proyecto de la Cámara 917, para enmendar la “Ley para Regular las Profesiones de Detectives Privados y Guardias de Seguridad en Puerto Rico”, a los fines de eliminar la prohibición dispuesta que impide que personas que ocupen un cargo o empleo público puedan obtener la licencia de detective privado.

La medida de la representante Yashira Lebrón Rodríguez, contó con el aval de la secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez Garced, quien recomendó que el mismo sea enmendado para que especifique que los empleados públicos estarán impedidos para ejercer como detectives privados en una entidad gubernamental aunque sea a través de una empresa que mantengan contratos con una agencia gubernamental.

Sugirió además, que se consulte con la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), para asegurarse que no se violenta el principio de doble compensación al empleado público.

Por su parte, Ángel Fernández Berdeguez, detective privado que compareció en su carácter personal, respaldó la medida y recomendó que se enmiende el lenguaje para establecer que la única agencia que intervenga con la expedición de estas licencias sea la Policía de Puerto Rico.

Lebrón Rodríguez y Lassalle Toro acogieron estas recomendaciones y aseguraron que las mismas serán analizadas, a la vez estudiaran la posibilidad de establecer una dispensa en la OEG para que estas empleados públicos, que han tomado los cursos para trabajar como detective privado, tengan la forma de mejorar su situación económica.

En camino de convertirse en zona histórica el Poblado del Rosario en San Germán

Tanto el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) como la Compañía de Turismo expresaron que el Poblado Rosario en el Municipio de San Germán, pudiera tener las cualificaciones para ser declarada zona histórica, una vez cumpla con las disposiciones de los criterios de elegibilidad para sitios y zonas históricas correspondientes.

Así lo declararon funcionarios de ambas agencias en la continuación de las vistas públicas de la Comisión de Desarrollo Integrado del Oeste, que preside la representante Maricarmen Más Rodriguez, en torno a la Resolución de la Cámara 89, para evaluar la posibilidad de que el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP), pueda continuar desarrollando el Poblado y su museo, y que la Compañía de Turismo de Puerto Rico lo promueva como destino turístico.

A esos efectos, la representante Mas Rodriguez, autora de la Resolución junto al representante José Aponte Hernández, explicó que el Poblado “tiene iglesia, su plaza, el museo, y es un pueblo en miniatura hermoso para visitar. El sistema de cuevas que contienen petroglifos indígenas y materiales arqueológicos indígenas que allí hay es de un valor histórico incalculable. Salir del pueblo de San Germán y entrar a Rosario es otra cosa. Sería bueno allegar visitantes y que Turismo lo declare una zona histórica para que pudiera ser promovido de esa manera”.

Asimismo, en un escrito enviado a la Comisión, el alcalde de San Germán, Isidro Negrón Irizarry, destaca que Rosario se ha transformado en una comunidad de progreso, proactiva y orgullosa de su historia. Al mismo tiempo se comprometió con la Comisión y el ICP para colaborar en estos esfuerzos. También, respaldó el desarrollo eventual del museo.

Mientras, que la arquitecta del ICP, Carmen López, sostuvo que se evaluaran las estructuras históricas del Poblado para los fines propuestos en la medida. Aclaró que la estructura donde está ubicado el museo no es histórica pero las piezas si, por lo que se puede mover el museo a otro lugar.

El Poblado Rosario es la única comunidad en Puerto Rico que posee escudo y bandera propios. En 1984, con el fin de enriquecer culturalmente la historia del Poblado con una bandera y un escudo como símbolos del “resurgimiento de la unión de las familias rosareñas”.