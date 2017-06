GOBIERNO Y POLÍTICA

Presidente del PPD avala un nuevo plebiscito para la isla en ponencia ante la ONU SAN JUAN – El presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer Ríos, sometió una ponencia ante el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas (ONU), en la que le hizo un llamado a la ONU para que promueva un plebiscito de estatus de la Isla avalado a nivel federal, informó el lunes.

“Para solucionar el problema de estatus se debe convocar un verdadero e inexpugnable plebiscito de “Estadidad Sí o No”, avalado federalmente. Les convoco a apoyar esta ruta y a participar de ese proceso, como observadores y guardianes de la moralidad y la legalidad internacional. Les aseguro que, tras realizarse tal plebiscito, la voz de Puerto Rico se escuchará clara y fuertemente, sin necesidad de interpretación alguna”, reza parte de la ponencia escrita de Ferrer Ríos.

“El Pueblo de Puerto Rico no puede seguir sometido a consultas irrelevantes, ni a rituales, ni peregrinaciones anuales inconsecuentes. Todos -Puerto Rico, EEUU y la Comunidad Internacional- tenemos la obligación y responsabilidad de procurar nuevas vías para adelantar la causa de la autodeterminación puertorriqueña”, añadió.

Además, les hizo un llamado elevar el caso de Puerto Rico a la Corte Internacional de Justicia para que el máximo órgano jurídico de las Naciones Unidas, conforme a su autoridad para emitir opiniones consultivas, contribuya a hacer valer la autodeterminación puertorriqueña, conforme al derecho internacional aplicable.

Gobernador presenta legislación para eliminar subsidio anual a los partidos políticos

LA FORTALEZA – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares, anunció el lunes que estará enviando a la Asamblea Legislativa un proyecto para eliminar la aportación gubernamental al Fondo Electoral del cual los partidos políticos se benefician para costear gastos administrativos.

“El presupuesto para el próximo año fiscal no contempla las asignaciones a los partidos políticos por concepto del Fondo Electoral. En el día de hoy, estamos enviando legislación para enmendar la Ley 222-2011 para que se refleje ese cambio de política pública de mi Administración”, sostuvo Rosselló Nevares en declaraciones escritas.

La Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico, Ley 222-2011, dispone la asignación de 400 mil dólares en años no eleccionarios y 600 mil dólares en años eleccionarios para gastos administrativos para cada partido político. Esa cantidad representaría un gasto de 1.2 millones de dólares este año y más de 1.6 millones de dólares en el año 2016, aseguró.

“El presupuesto que está siendo evaluado se ha enfocado en proteger y asegurar que los servicios del Gobierno a los más vulnerables se continúen ofreciendo. En estos momentos de sacrificios para todos y de crisis fiscal, no existe justificación para que el Gobierno subsidie a los partidos políticos en sus gastos administrativos. El sacrificio y las eficiencias que estamos logrando tienen que reflejarse en todos los gastos del Gobierno”, concluyó el primer mandatario.

Presidente de la Cámara de Representantes llama hipócritas a los legisladores de la minoría

EL CAPITOLIO – El presidente de la Cámara de Representes, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, censuró el lunes, a los legisladores de la minoría del Partido Popular Democrático (PPD) que han criticado el proceso de evaluación del presupuestario.

“En el 2016, la pasada administración no pudo tan siquiera aprobar un Plan Fiscal pues la Junta de Supervisión Fiscal tuvo que rechazarlo porque el mismo carecía de data real, no era fiscalmente responsable y ni tan siquiera aseguraba los servicios al Pueblo. Esta administración logró la aprobación del Plan Fiscal a 10 años que protege a los más vulnerables pues no conlleva despidos, mantiene los servicios de ‘Mi Salud’ y no elimina ninguno servicio importante a la ciudadanía”, comentó el líder cameral en declaraciones escritas.

Además, Méndez Núñez dijo que “es un acto de gran hipocresía que legisladores como Jesús Manuel Ortiz, quien fuera el Secretario de Asuntos Públicos del gobernador Alejandro García Padilla, y Rafael ‘Tatito’ Hernández Montañez, quien presidiera la Comisión de Hacienda, hablen de responsabilidad fiscal cuando su administración dejó de enviar más de 500 millones de dólares a los sistemas de retiro, dejaron 223 millones de dólares de cheques en bóveda sin fondos y no procesaron cerca de 100 millones de dólares en facturas. Esta administración tuvo que pagar los reintegros que ellos dejaron de pagar y cerca de 15 millones de dólares que les debían a las personas de la edad dorada por el bono de los seniors. Esto, mientras funcionarios como Jesús Manuel Ortiz se llevaban decenas de miles de dólares en lujosas liquidaciones. Vemos con asombro como el portavoz de la minoría en la Cámara se ha convertido en el cabildero de los bonistas de obligaciones generales, dejando atrás al Pueblo que lo eligió”.

El presidente de la Cámara afirmó que “el presupuesto que esta Cámara aprobará seguirá los lineamientos discutidos con el Gobernador y con el presidente del Senado para asegurar que los servicios a los más vulnerables continúan ofreciéndose de forma eficiente. Es deber de cada jefe de agencia hacer los ajustes en sus contrataciones y gastos para estar en sintonía con la realidad fiscal de Puerto Rico. Esto, sin dejar de brindarle los servicios importantes al Pueblo. Por ejemplo, la consolidación de las agencias de seguridad resultará en ahorros de casi 30 millones de dólares y en la próxima sesión legislativa estaremos haciendo lo propio con el Departamento de la Familia y el Departamento de Desarrollo Económico”.

Paralizan escrutinio del plebiscito del 11 de junio

SAN JUAN – La jueza del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, Lauracelis Roques Arroyo ordenó el lunes, paralizar el escrutinio del plebiscito del 11 de junio.

“Evaluada la solicitud presentada por la parte peticionaria, en aras de proteger tan importante derecho y garantizar la pureza y la transparencia del proceso de escrutinio, se ORDENA la paralización inmediata del escrutinio a comenzar hoy, 19 de junio de 2017, hasta tanto el Tribunal emita su determinación o disponga otra cosa. Esto incluye cualquier acto dirigido a poner en vigor las enmiendas aquí impugnadas, así como, el comienzo del proceso de escrutinio. Esta paralización comienza a partir de hoy 19 de junio de 2017, a las 11:15 de la mañana. Esta paralización del escrutinio y de la puesta en vigor de las enmiendas al Reglamento no constituye la adjudicación de los méritos del reclamo de la parte peticionaria”, sostuvo la jueza en la orden.

Además, se fijó una vista en el tribunal para argumentar la procedencia del remedio solicitado a celebrarse el jueves, 22 de junio de 2017, a las 10:00 de la mañana. Además, les provee a las partes hasta las 10:00 a.m. del miércoles, 21 de junio de 2017, para que se expresen en cuanto a los fundamentos del recurso de epígrafe.

La parte peticionaria, Norma Burgos Andújar, comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista, presentó un Urgente Recurso de Revisión Judicial y, a las 12:34 de la mañana, una Solicitud de Auxilio de Jurisdicción. En esencia, la parte peticionaria nos solicita la revisión de las enmiendas de 15 de junio de 2017, que hiciese la parte peticionada y presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, Liza García Vélez, al Reglamento del Escrutinio General del Plebiscito para la Descolonización Inmediata de Puerto Rico 2017 y del Referéndum para la Libre Asociación o Independencia 2017, de 7 de marzo de 2017, por entender que la parte peticionada actuó sin autoridad legal para ello.