Gobierno y Política

AFV recupera fondos de HUD

Greenwich, CT – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares anunció el viernes, que el Departamento Federal de Desarrollo Urbano y Vivienda (HUD, por sus siglas en inglés) aumentó la asignación del Fideicomiso Nacional de Vivienda (National Housing Trust Fund) para Puerto Rico de 326,054 dólares el año pasado a 883,160 dólares el próximo año fiscal, lo que convierte a la Isla en la jurisdicción de mayor crecimiento en este renglón en todos los Estados Unidos.

El Centro de Oportunidades Federales, adscrito a la Oficina del Gobernador, y la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda (AFV) y su director ejecutivo Edwin Carreras, atribuyen el logro del aumento de 171 por ciento en la asignación de HUD al esfuerzo en equipo.

“La Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda y el Centro de Oportunidades Federales realizaron un trabajo en equipo para presentar un plan que fuera robusto, certero y en cumplimiento con los requerimientos federales. Como resultado, la AFV logró la aprobación del Plan para la Asignación Federal del Fideicomiso Nacional de Vivienda (HTF, por sus siglas en inglés). Puerto Rico fue la jurisdicción con mayor aumento porcentual en los Estados Unidos bajo este programa”, indicó Carreras en declaraciones escritas.

El HTF es un fideicomiso de fondos provenientes de la Asociación Federal de Bancos Hipotecarios Nacionales (Federal National Mortgage Association, o conocida por la abreviatura de sus siglas como Fannie Mae) y la Corporación Federal de Préstamos Hipotecarios Residenciales (Federal Home Loan Mortgage Corporation, o Freddie Mac, también por la abreviatura de sus siglas). El programa persigue satisfacer la necesidad de viviendas asequibles para familias de extrema pobreza, personas con discapacidades y envejecientes. Por ley, cada estado recibe una asignación mínima de 3 millones de dólares anuales.

Carreras explicó que: “después de Puerto Rico, la segunda jurisdicción con mayor aumento en su asignación fue el estado de California, con un aumento de 129 por ciento; seguida por Nueva York, con un 111 por ciento; Texas, con un 89 por ciento; Illinois, con un 67 por ciento; Pensilvania, con un 52 por ciento; y Nueva Jersey, con un 50 por ciento. Más de la mitad de los estados, 27 de ellos, conservaron este año la misma asignación del año pasado. En esta misma situación quedaron las jurisdicciones de la Capital Federal y las Islas Vírgenes, mientras que las Islas Marianas del Norte vieron su asignación recortada en un 39 por ciento, Samoa Americana en 37 por ciento y Guam en un 19 por ciento.”

Carreras recordó que HUD denegó el 22 de diciembre de 2016 el plan presentado por la pasada administración porque no cumplía con los reglamentos federales de la agencia.

“Entre las deficiencias señaladas por HUD figuraban que el plan de la pasada administración no permitía la participación ciudadana, no especificaba que el programa es dirigido exclusivamente para personas de ingresos extremadamente bajos. Tampoco se especificaba los criterios de selección de los beneficiarios ni los participantes con prioridad en sus solicitudes, los límites del subsidio máximo por unidad de vivienda, no cumplía con los estándares de rehabilitación e inspección federal ni especificaba dónde serían depositados los fondos asignados”, concluyó el director ejecutivo.

Cámara de Representantes rinde homenaje a Jugadores Seleccionados en el Sorteo de Novatos de Grandes Ligas

EL CAPITOLIO – La Cámara de Representantes rendirá homenaje el viernes, a los 35 prospectos puertorriqueños de beisbol profesional seleccionados en el pasado Sorteo de Jugadores Novatos de las Grandes Ligas.

“Para Puerto Rico esto fue una excelente noticia. El deporte une a nuestro pueblo como pocas actividades sociales hacen y el hecho de que 35 de nuestros jóvenes fueran seleccionados para jugar en la mejor pelota del mundo habla mucho del talento que tiene esta amada isla. Por eso se hace meritorio felicitar a estos singulares jóvenes que ya inician su carrera profesional gracias al arduo esfuerzo y dedicación demostrada durante sus días de estudiantes”, comentó el gestor del reconocimiento, el representante del Partido Nuevo Progresista, Urayoán Hernández Alvarado en declaraciones escritas.

El también Portavoz Alterno de la delegación estadista en la Cámara Baja recalcó la importancia que tuvo la selección de Luis Vázquez por los campeones mundiales, Cachorros de Chicago, como una histórica para la región de la montaña.

El joven de 17 años, natural de Orocovis, fue escogió en el turno 435, de la ronda 14 del sorteo. El prospecto, quien juga la importante posición de campo corto, recientemente se graduó de la escuela pública Alberto Meléndez Torres.

“Mucho se habla de que los mejores prospectos de pelota están en las zonas urbanas, la selección de Luis, orgullo para nuestro pueblo de Orocovis, envía un mensaje importante de que aquí, en el corazón de la montaña puertorriqueña se juega una pelota de excelencia, de calibre mundial. En hora buena para Luis y su familia”, añadió el representante por el Distrito 26, de Orocovis, Barranquitas, Villalba y Coamo.

En los próximos días Hernández Alvarado estará brindando información detallada sobre el acto de reconocimiento a estos noveles toleteros.

Recortes a la UPR serán de 160 millones según Ramón Rosario

LA FORTALEZA – El secretario de Asuntos Públicos y Política Pública de La Fortaleza, Ramón Rosario Cortés sostuvo el viernes, que los recortes proyectados a la Universidad de Puerto Rico (UPR) totalizarán unos 160 millones de dólares y no de 202 millones como exige la Junta de Control Fiscal (JCF).

“La UPR tendrá más recursos disponibles que los que recomendó la Junta de Supervisión Fiscal. Aunque se reduce por 202 millones de dólares el subsidio a la UPR del Fondo General como dispuso la Junta, hemos identificado ingresos adicionales para reducir ese recorte a alrededor de 160 millones de dólares con asignaciones provenientes de otras partidas en su presupuesto consolidado. Ese número reduce drásticamente los ajustes que tiene que hacer la UPR en sus gastos operacionales.

Detalló, por ejemplo, que la UPR recibirá de fondos especiales nuevos 15 millones de dólares para gastos operacionales, 15 millones de dólares para mejoras permanentes y 10 millones de dólares para adiestramientos y ayuda técnica.

“La política pública del gobernador es mantener una Universidad pública abierta que rinda frutos que necesitamos en el Siglo 21″, sostuvo el funcionario.