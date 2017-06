Gobierno todavía tiene que probar que puede cumplir para evitar reducción de jornada y Bono de Navidad, dice JCF

SAN JUAN- Las discrepancias entre el Gobierno y la Junta de Control Fiscal fueron parte el viernes de la discusión que tuvo la entidad creada bajo la ley federal PROMESA, en su octava reunión celebrada en San Juan.

“La enmienda que está en el Plan Fiscal certificado tenía dos partes: número 1, tenía que ver con cuando empezaría la reducción de jornada. Y eso era si no se lograba los 500 millones de liquidez, adicional a lo que se había proyectado, pues la reducción de la jornada tenía que empezar en el mes de julio. El Gobierno cumplió con ese requisito, así que para la fecha de julio, pues eso no se va a dar, porque llegaron a los 200 millones de liquidez que eran necesarios”, explicó Ana Matosantos, integrante de la JCF en conferencia de prensa.

“Entonces, las enmiendas decían que para el presupuesto, el Plan Fiscal requiere que haya una reducción de jornadas, a menos que el Gobierno sometiera suficientes detalles en sus planes de implementación para otros cambios que la Junta pensara que van a llegar a esos ahorros. Algunos de los planes que se sometieron, nosotros estamos de acuerdo, que van a llegar a los ahorros. Pero hay unos planes que presentaron que no tienen los detalles. En julio, si se llegó al cumplimiento, pero en septiembre no se ha llegado”, añadió.

Ante estas declaraciones, el representante del gobernador ante la JCF, Elías Sánchez Sifonte, aseguró que están trabajando con los planes de implementación, para demostrar que van a cumplir con lo requerido en el Plan Fiscal.

“Los 440 millones de dólares ya fueron recortados del presupuesto. Ya están fuera. Lo que pasa es que en el plan de implementación que está requiriendo la Junta, pretende una perspectiva de implementación de abajo para arriba. Eso quiere decir que si en una agencia, del presupuesto se eliminó 20 millones de dólares, que le enseñes específicamente cuáles son los contratos que se eliminaron, la renta que se redujo, el personal que se transfirió, que equivalen a esos 20 millones de dólares. La diferencia está en el nivel de detalle que ellos quieren para evidenciar esos recortes y eso es un trabajo que continuamos”, expuso Sánchez Sifonte.

Para el presidente de la JCF, José Carrión, tercero, si persiste la controversia entre la interpretación del Gobierno y ellos sobre la reducción de la jornada laboral y el Bono de Navidad, serán los Tribunales quienes determinarán.

“Todavía no estamos al punto donde (implantar) eso requiere. El Gobierno tiene que preparar más planes de contingencia”, sentenció.

Por su parte, José Ramón González insistió en que a pesar de la interpretación del Gobierno, a reducción de la jornada laboral y de bono de Navidad está en el Plan Fiscal.

Por su parte, el senador Eduardo Bhatia le exigió al gobernador Ricardo Rosselló que no siga con el discurso de que la reducción de la jornada laboral y del Bono de Navidad no está en su Plan Fiscal.

“Yo lo que le digo al gobernador es que no le mienta al país. A mí no me gusta esa disposición, pero está ahí y él la celebró cuando celebró que le aprobaron el Plan Fiscal”, señaló Bhatia.

Entretanto, el representante Rafael “Tatito” Hernández expuso que según lo expresado por la Junta, tanto “el gobernador como Elías Sánchez le mintieron al país”.