Francia, Alemania e Italia encaran a Trump: acuerdo no es renegociable

Alemania, Francia e Italia subrayaron este jueves su compromiso con el Acuerdo de París, tras el anuncio de EE. UU. de que abandona el pacto, y resaltaron que lo suscrito “no se puede volver a negociar” frente a lo que pidió el presidente de EE. UU., Donald Trump.

El Acuerdo de París es una “piedra angular de la cooperación entre países” en lo referente a atajar a tiempo y de forma efectiva el cambio climático” y la “dinámica” que generó es “irreversible”, asegura un comunicado suscrito por el presidente francés, Emmanuel Macron, la canciller alemana, Angela Merkel, y el primer ministro italiano, Paolo Gentiloni.

“Estamos completamente convencidos de que el Acuerdo de París no se puede volver a negociar, ya que es un instrumento vital para nuestro planeta, nuestras sociedades y nuestras economías”, indica el texto. Los tres líderes europeos enfatizaron su compromiso con las “obligaciones” asumidas en la capital francesa, incluidas sus obligaciones financieras para con el fondo verde, algo que Trump ha anunciado también que cortará de manera inmediata.

Alemania, Francia e Italia se comprometen a “implementar rápidamente” sus obligaciones en el campo financiero y animan a todos sus socios a “acelerar todas sus medidas para combatir el cambio climático”.

“Intensificaremos nuestros esfuerzos para apoyar a los países en desarrollo, especialmente a los más pobres y los más afectados entre ellos, para alcanzar sus objetivos de adaptación al cambio climático”, indica el documento conjunto.

Posteriormente se conoció una declaración de Macron en la que estimó que su homólogo estadounidense Donald Trump “cometió un error para los intereses de su país y un error para el futuro de nuestro planeta”

A quienes “la decisión del presidente de Estados Unidos les haya decepcionado, encontrarán en Francia una segunda patria”, afirmó Macron. “Francia no va a dar la espalda a los estadounidenses, Francia no va a abandonar el combate”,agregó.

“Quiero decir a Estados Unidos que Francia cree en ustedes y el mundo también. Son una gran nación, pero no se equivoquen: en el clima no hay ‘plan b’ porque no hay un ‘planeta b”, remató.

El documento multilateral sellado en la capital francesa a finales de 2015 supone además “notables oportunidades económicas para el bienestar y el crecimiento en nuestros países y a nivel global”, argumentan los tres líderes europeos.

El portavoz del Gobierno alemán, Steffen Seibert, agregó además en su perfil en la red social Twitter que Merkel y Macron mantuvieron esta noche una conferencia a raíz del anuncio de Trump de abandonar el Acuerdo de París. “Alemania y Francia tomarán más iniciativas para ayudar a que el Acuerdo del Clima sea un éxito“, afirmó.

Trump anunció que sacará a su país del Acuerdo de París contra el calentamiento global al considerar que daña los intereses económicos de EE. UU., una decisión que supone un varapalo al mayor instrumento multilateral para combatir el cambio climático. Además, indicó que estaría dispuesto a renegociar el texto, para conseguir una formulación que mejorase la posición de EE. UU.

Merkel lleva semanas, junto con otros líderes occidentales, tratando de influir sobre

Trump para que no abandone el acuerdo, algo que el magnate republicano ya había prometido durante su campaña electoral.

La canciller, sin embargo, ha logrado arrancar en estos últimos días a los primeros ministros de India y China, Narendra Modi y Li Keqiang, ambos de visita -por separado- en Berlín, su compromiso con lo pactado en 2015 en la capital francesa, independientemente de la posición de Washington.

ONU dice que la retirada de EE.UU. de Acuerdo de París es ‘gran decepción’

La ONU calificó este jueves como una “gran decepción” la decisión de Estados Unidos de retirarse de los compromisos recogidos en el Acuerdo de París sobre el cambio climático.

“Es fundamental que Estados Unidos siga siendo un líder en temas medioambientales“, afirmó a nombre del secretario general de la ONU, António Guterres, su portavoz Stéphane Dujarric.

La decisión anunciada este jueves por el presidente de EE. UU., Donald Trump, “supone una gran decepción para los esfuerzos mundiales con el fin de reducir las emisiones de gases que generan el efecto invernadero y promover la seguridad global”, agregó.

Guterres, que se encuentra de visita oficial en Rusia, dijo por medio de su portavoz que ese acuerdo fue aprobado teniendo en cuenta “el enorme daño que el cambio climático ya está causando y las grandes oportunidades” que ofrecen las acciones medioambientales.

“Ofrece un marco significativo y flexible para la acción de todos los países”, agregó el comunicado que leyó Dujarric en la sala de prensa de la sede de la ONU, una hora después de que Trump anunciara su decisión. Guterres, agrega el texto, confía en que “las ciudades, los estados y las empresas dentro de Estados Unidos, junto con otros países, continúen demostrando su visión y su liderazgo” para proteger el medio ambiente.