Favorable para Carmen Yulín investigación sobre pago a protestas, dice contralora

SAN JUAN – La contralora Yesmín Valdivieso dijo el jueves que la investigación que hizo su oficina, sobre las colaboraciones de la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto para protestas y manifestaciones multitudinarias concluyó favorablemente para la ejecutiva municipal.

“Lo cierto es que como dijo la alcaldesa, ella si ha invertido dinero en diferentes actividades y yo creo que nuestro informe es uno muy ‘level headed’, o sea, que le va a gustar”, dijo la contralora en entrevista con CyberNews.

El 6 de septiembre del año pasado, la contralora catalogó como inconstitucional la admisión de Cruz Soto de que había utilizado 20 mil dólares de los fondos del municipio para ayudar a las actividades en contra de la Junta de Control Fiscal.

¨Yo entiendo que no. La posición de la oficina (de la contralora) es que no. Que no se puede. No se debe ni se puede. Los fondos públicos están para hacer la labor que ayude a los residentes de un municipio, a los residentes de Puerto Rico. Pero no, no, no, no. No se puede”

Eso no puede ser. Entonces después nos preguntamos ¿por qué es que tenemos una Junta? Porque no hemos sabido hacer las cosas bien. Entonces la politiquería se mete y entonces, cómo yo me realzo al frente de todo el mundo para ser buena No. No está bien y nuestra oficina seguirá señalando las cosas que están mal, tengan la aprobación de la Legislatura Municipal o no. Sí, eso es un permiso. Fantástico. Pero eso no quiere decir que la Legislatura Municipal pueda decir eso o que esté correcto o que esté bien”, expuso en ese momento Valdivieso, en una entrevista radial.

Por su parte, Cruz Soto defendió la acción bajo el argumento de que tenía el permiso de la Legislatura Municipal para hacerlo y que de la misma forma, el municipio colaboraba con otro tipo de actividades, como la del reverendo Jorge Rashke, Clamor a Dios.