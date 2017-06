Estudiantes están abiertos a modificar algunos de los preacuerdos que pusieron fin a la huelga de UPR

LA FORTALEZA – La nominada para la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Zoraida Buxó, aseguró el viernes que los representantes estudiantiles se mostraron abiertos al diálogo y a modificar algunas de sus posturas en torno a los preacuerdos llegados para culminar la huelga.

“Nosotros fuimos sobre cada uno de ellos (los preacuerdos). Fuimos bien claros que tenían que haber unas expectativas claras. Ellos están, no digo la palabra resignados, pero hasta cierto punto conscientes, de que hay que ajustarse a una realidad. En cuanto a un par de ellos vamos a intercambiar un lenguaje que se ajuste más a lo que son las expectativas. A lo que es razonable, considerando las circunstancias. Y obviamente al alcance de lo que nosotros podemos hacer”, señaló Buxó al concluir la reunión efectuada en La Fortaleza.

A su vez, Walter Alomar Jiménez, también nominado para la Junta, sostuvo que discutieron con los estudiantes distintas iniciativas para convertir a la UPR en una institución ágil y vibrante, “identificando potencial en todos los recursos que tienen los diferentes recintos, que son únicos, específicos, y que van a crear un desarrollo económico en Puerto Rico”.

Según el representante estudiantil Gilberto Domínguez Escalera, ni Buxó ni Alomar Jiménez se comprometieron con cosas como que no se aumentaría la matricula durante el año académico 2017-2018, porque argumentaron que no tiene el número exacto de los recortes presupuestarios que se van a implementar en el próximo año. Aunque, plantearon que van a estudiar toda la situación de la Universidad para ver que pueden acceder en cuanto a los preacuerdos.

En otros aspectos, Domínguez Escalera, dijo que los nominados les pidieron a los estudiantes que fueran cuidadosos con las expectativas que pudieran tener en torno a los preacuerdos relacionados a la auditoria de la deuda pública y la no radicación de sanciones hacia estudiantes que participaron en la huelga.

La presidenta del Consejo General de Estudiantes de Humacao, Ileana Ayala, manifestó que “el golpe a la Universidad de Puerto Rico va a venir, pero como vamos a trabajar para que no sea tan intenso, para que no sea tan momentáneo y para que no haya tantas repercusiones o consecuencias. Así que va a hacer un trabajo colaborativo, corresponde a ellos mantener el dialogo con los estudiantes”.