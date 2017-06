EAPD invita a su Exposición Anual 2017

SAN JUAN – La Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico (EAPD) invita a la inauguración de su Exposición Anual 2017, el jueves, a las seis de la tarde, en la Galería Lorenzo Homar ubicada en la sede de la EAPD, frente a los terrenos de El Morro.

La Exposición Anual 2017 reúne el trabajo de 11 estudiantes, los cuales fueron seleccionados por medio de un jurado compuesto por el artista y educador Gabriel Cruz Díaz, Mariel Quiñones Vélez, curadora del Museo de Arte de la Universidad de Puerto Rico, en Cayey, y Rafael Vargas Bernard, artista y coordinador de Educación, del Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico.

Mediante una convocatoria emitida por el Consejo de Estudiantes de la EAPD, el Jurado procedió a evaluar los trabajos sometidos mediante los siguientes criterios: efectividad del lenguaje estético, exploración técnica y claridad en la propuesta conceptual.

La Exposición Anual 2017 permanecerá abierta hasta el 13 de junio, y la entrada es libre de costo.

La Escuela de Artes Plásticas y Diseño es una institución autónoma pública de educación superior al servicio de la cultura y el pueblo de Puerto Rico.

Fundada en 1966, ofrece bachilleratos en siete concentraciones: Pintura; Escultura; Artes Gráficas; Educación del Arte; Diseño y Arte Digital; Diseño Industrial y Diseño de Modas.

Actualmente, es la única institución universitaria en el Caribe acreditada por la National Association of Schools of Art & Design, la Middle States Commission on Higher Education y el Consejo de Educación de Puerto Rico.

La Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico se dedica a formar profesionales en las disciplinas de las artes plásticas, diseño y educación del arte, mediante una educación que promueve la creatividad, el desarrollo humanístico y la cultura visual.