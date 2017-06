COLOMBIA – Correos en poder de Fiscalía evidencian millonario hato de Farc

Investigadores documentaron movimientos de 400.000 reses que serían de la guerrilla.

Casi medio millón de reses hacen parte del inventario que la Fiscalía tiene sobre los millonarios bienes y negocios de la guerrilla de las Farc.

La Fiscalía logró documentar que uno de los negocios que más han movido las Farc es el de la ganadería, hasta el punto de que un alto porcentaje de las reses que llegan a algunos mataderos del país y cuya carne se reparte a todo el territorio nacional son propiedad de frentes y comandantes de la guerrilla.

El cálculo de la Fiscalía es que la guerrilla tiene al menos 400.000 reses ubicadas especialmente en departamentos como Caquetá, Meta y Guaviare, donde en el pasado ellos dominaron, y que lograron a través de grupos ubicados en países vecinos negociar un importante porcentaje de ganado que ingresaron al país.

Esas cifras convierten a la guerrilla en uno de los grandes jugadores del negocio ganadero en el país. Según el Dane, en los primeros tres meses del año para exportación se sacrificaron 32.913 cabezas de ganado.



Esto sin contar los rendimientos de la leche que se produce en los hatos ganaderos de la guerrilla.

En correos electrónicos en poder de la Fiscalía se observa a integrantes del bloque Oriental hablando sobre reservas en tierras y ganado por 60.000 millones de pesos, en una de las zonas de injerencia de ese frente guerrillero.

En otra comunicación de 2013, hablan de cobrar el ‘impuesto de guerra’ en especie, correspondiente la entrega de ganado bovino, cerdos y búfalos.

Tenemos un capital calculado en 60.000 millones de pesos representado en tierras y ganado

En un equipo decomisado a las Farc en un operativo en El Guaviare en el 2014, ‘Gentil Duarte’ le manifiesta a ‘Carlos Antonio Lozada’ su preocupación por la falta de efectivo y señala que están “vendiendo 2.000 mil reses cada cuatro meses” para mantener el frente guerrillero.

Esos hallazgos han sorprendido a los investigadores, al encontrar que en las comunicaciones hablan de negocios de dos reses en una sola zona del país.

“En la actualidad el Bloque no tiene reservas económicas en efectivo, estamos viviendo con los recursos que van llegando, fiando material de guerra, droga, etc. Eso nos tiene trabajando a media marcha en muchos aspectos. Las fuentes económicas de otros tiempos ya no existen. Tenemos un capital calculado en 60.000 millones de pesos representado en tierras y ganado. Para este año, con lo que produce ese capital proyectamos presupuestar 450 guerrilleros en todos los rubros”, se lee en otro de los correos con fecha del 1.° de agosto del 2012. Este aparece firmado por los jefes guerrilleros del bloque Oriental ‘Carlos Antonio Lozada’ y por ‘Mauricio Jaramillo’, dirigido al Estado Mayor Central de las Farc.

Hace apenas un mes, la Fiscalía adelantó un proceso de extinción de dominio de 30 inmuebles, 8 vehículos, 2 sociedades y 3 establecimientos de comercio vinculados al parecer a personas que facilitaban negocios de la guerrilla en un frigorífico de Cali.

Inteligencia militar ha señalado por ejemplo que Henry Castellanos Garzón, alias Romaña y jefe de la Columna Teófilo Forero, era dueño de 20.000 cabezas de ganado.

“Finca de ‘Manuel Marulanda’ a 15 minutos de La Sombra. Con búnker a control remoto y dos túneles construidos por iraquíes. Zoológico (…) Finca Granobles (hermano del ‘Mono Jojoy’) ubicada entre La Sombra y La Y, cercana a la de ‘Manuel Marulanda’ (…) Abundante ganado (…) En La Tunia, hotel del ‘Mono Jojoy (…) En La Sombra, hospital pequeño, bien equipado, y bomba de gasolina administrada por las hermanas Polanía (…) Peñas Blancas. Todos los negocios son de las Farc”.

Este listado de bienes, una pequeña parte de centenares organizados por municipios y veredas del Meta y Caquetá, es el que en este momento rastrean varios equipos de la Fiscalía encargados de encontrar las fortunas escondidas por los principales jefes de esa guerrilla.

justicia@eltiempo.com