Bhatia exige precisión y transparencia a la Junta de Supervisión Fiscal

SAN JUAN – El senador Eduardo Bhatia, como portavoz del Partido Popular Democrático (PPD), le solicitó el lunes, mediante carta a la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal (JCF), la señora Natalie Jaresko a ofrecer la información completa y precisa sobre el presupuesto para el año fiscal 2017-18.

“Basta ya de la falta de transparencia y las ambigüedades. Hay que tener transparencia a la hora de comunicarse sobre el presupuesto. Me refiero específicamente a la Resolución emitida por la Junta el pasado 2 de junio, donde por un lado anuncian que se ha aprobado remitir el presupuesto del Gobernador Ricardo Rosselló a la Asamblea Legislativa y por otro establecen que dicha aprobación está sujeta a una serie de cambios que no identifican. Bajo la Ley Federal no pueden ser ambas; o la Junta aprueba el presupuesto recomendado o lo enmiendan”, sostuvo Bhatia en declaraciones escritas.

“En su Resolución, la Junta incumple los mandatos específicos de la sección 202(C)(1)(B)(i) de la ley federal PROMESA pues no identifican las violaciones del Presupuesto Propuesto del Gobernador presentado el pasado 30 de abril a la Junta. La notificación de violaciones tiene que incluir también una descripción de acciones correctivas. En la Resolución se mencionan recortes al presupuesto pero no especifica dónde ni cuánto. Dicha información no ha sido compartida con la legislatura y más importante aún, no ha sido publicada ni compartida con el país”, añadió el portavoz.

Explicó que en su carta, también le solicita a la señora Jaresko que incluya a las delegaciones de los partidos de minoría en cualquier reunión o comunicación que ésta tenga con Legisladores.

“Es obvio que sobre este presupuesto la transparencia no ha existido ni de parte del Gobernador ni de la Junta. Le recuerdo además que el tiempo transcurre y que ante la secretividad con que el Gobernador y la Junta han manejado el presupuesto, al día de hoy y con menos de 20 días para aprobar un presupuesto, nadie está listo para un análisis serio y completo”, puntualizó Bhatia.