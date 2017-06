Aprueban medida que busca promover la equidad salarial por razón de género

EL CAPITOLIO – La Cámara de Representantes aprobó el jueves, en Sesión Ordinaria, una medida que, acorde con la política pública de esta Administración, busca que “se tome a la mujer puertorriqueña en serio y se le haga justicia salarial”, lo que redundaría en el bienestar general del pueblo.

Se trata del Proyecto de la Cámara 1073, del presidente cameral Carlos “Johnny” Méndez Núñez y la delegación de mayoría, que busca enmendar el Plan de Reorganización de la Administración de Servicios Generales de 2011, estableciendo como requisito para ingresar en el Registro Único de Licitadores, que el licitador (empresas, patronos, corporaciones o personas) provea evidencia y una certificación de que cuenta con una política laboral de equidad salarial por razón de género. Explica el texto del proyecto, que este constituye “un peldaño adicional en nuestro esfuerzo por colocar a la mujer en igualdad de condiciones que al hombre en términos laborales (…) nada nos detendrá en la búsqueda de la igualdad salarial por razón de sexo”.

De otra parte, en línea con atender las necesidades económicas, ambientales y sociales de nuestra sociedad, el Cuerpo aprobó el Proyecto de la Cámara 725, de Méndez Núñez, para establecer el Comité Asesor de Reciclaje en función con la “Ley para la Reducción y el Reciclaje de Desperdicios Sólidos en Puerto Rico”. El Comité propuesto tendrá la responsabilidad de ofrecer “la inteligencia científica para atender con precisión los problemas relacionados, incluyendo los aspectos de producción, distribución, disposición y reciclaje”.

Subraya la Exposición de Motivos de la pieza, que el Gobierno tiene como política pública el desarrollo e implementación de estrategias económicas y ambientalmente viables y seguras que tengan como resultado la reducción en la cantidad de desperdicios sólidos que requerirán disposición final.

También se dio paso al Proyecto de la Cámara 726, de la autoría del representante Pedro “Pellé” Santiago Guzmán, para enmendar la “Ley Orgánica de la Administración para el Sustento de Menores”.

Además, fue avalado el Proyecto de la Cámara 1089, del portavoz de la mayoría Gabriel Rodríguez Aguiló, que enmienda la “Ley de la Universidad de Puerto Rico” con el fin de establecer expresamente la obligación de la Junta de Gobierno de suspender y desautorizar inmediatamente todo desembolso de fondos públicos correspondiente a gastos de funcionamiento de la UPR o cualquiera de sus recintos mientras se interrumpan los servicios educativos por un término que exceda las 72 horas o de ocurrir esa interrupción en más de una ocasión. Asimismo, la medida autoriza el desembolso de fondos públicos para sufragar gastos de funcionamiento mediante la certificación de la labor realizada durante la interrupción de servicios de enseñanza.

Fue considerada la Resolución Conjunta de la Cámara 41 para ordenar a la Autoridad de Tierras proceder con la liberación de condiciones y restricciones de la parcela 25 del Proyecto Flor de Alba, ubicado en el Barrio Cialitos en Ciales.

Mientras, se aprobó el Proyecto del Senado 404 para eximir a los miembros del Sistema de Rango de la Policía de Puerto Rico, que ingresaron al servicio público antes del 1 de abril de 1990 y se retiren antes del 31 de diciembre de 2020, de la aplicación de las disposiciones relacionadas al cómputo correspondiente a la pensión por retiro de la Ley 3-2013, según enmendada.

Al presentar la pieza legislativa, la presidenta de la Comisión de Sistemas de Retiro, Lourdes Ramos Rivera, dedicó la aprobación del proyecto al agente Jaime Vélez, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla, quien falleció este pasado miércoles, por sus horas invertidas en favor de la medida. “La fuerza policíaca se compone de hombres y mujeres quienes defienden vida y propiedad (…) un método de hacerles justicia es la aprobación de este proyecto para que sean eximidos de las disposiciones de la Ley 3. Es justo que, después de una larga vida en el servicio público, correspondamos a la fuerza policíaca”.

De igual forma, fueron aprobados en reconsideración, el Proyecto del Senado 27 para enmendar la “Ley Habilitadora del Procurador del Paciente” y el Proyecto del Senado 284 que enmienda la “Ley de Incentivos Económicos para el Desarrollo de Puerto Rico”.

Previo a los trabajos de la Sesión Ordinaria, se celebró una Sesión Especial con motivo del Día de los Padres, donde estuvieron presentes padres en representación de cada distrito, quienes recibieron Mociones de Reconocimiento.

Méndez Núñez felicitó a los padres que laboran en la Casa de las Leyes y alrededor de la Isla, por su compromiso con sus seres queridos. “Dios me dio la oportunidad de adquirir un padre adoptivo quien, aun con sus limitaciones, siempre procuró lo mejor para mí y mis hermanos. Me enseñó el respeto, la vocación, pero, más que nada, el respeto a nuestros semejantes. Tuve la bendición de tener un padre quien me regaló su apellido y me regaló lo que soy, porque padre es quien te cría y te prepara para los retos en la vida. Ustedes padres que están aquí, son quienes han construido este País y la fibra moral de nuestro pueblo. A ustedes, gracias”.

Durante su mensaje, el representante Ángel Peña Ramírez, acompañado de su padre y de su hermana, la senadora Itzamar Peña, expresó que “nuestro padre nos demuestra responsabilidad, firmeza. A proteger a una familia y a estimular su desarrollo. Es por eso que estamos claros que, para que un pueblo progrese, tiene que tener sólidos vínculos y núcleos familiares”.

La Cámara de Representantes recesó sus trabajos hasta el próximo martes, 20 de junio de 2017, a la 1:00 de la tarde.