10 cosas que supimos tras la audiencia de James Comey

El exdirector del FBI, James Comey, testificó el jueves ante la Comisión de Inteligencia del Senado, un mes después que el presidente Donald Trump lo despidió.

Comey habló durante casi tres horas, en respuesta a una serie de preguntas sobre la investigación del FBI sobre Rusia, sus conversaciones privadas con Trump y la forma en qué manejó el caso del correo electrónico privado de Hillary Clinton. Y, al igual que sus audiencias anteriores, es difícil extraer victorias claras para los demócratas y los republicanos.

Aquí están los 10 claves de la audiencia de Comey:

1. La petición de Trump puede haberlo puesto bajo escrutinio

Comey dejó claro que el presidente nunca fue un tema explícito de su investigación de Rusia, pero también dijo que los comentarios en privado de Trump instándole a abandonar la investigación sobre el exasesor de Seguridad Nacional, Michael Flynn, le llevaron a decirle a sus colegas del Departamento de Justicia que necesitaban ser cuidadosos.

Comey también señaló que ya había proporcionado sus notas de sus conversaciones privadas con Trump y que son objeto de la investigación del fiscal especial.

2. Presiones sobre el caso del correo electrónico de Clinton

Comey no sólo fue crítico con los republicanos durante su testimonio: también hizo comentarios poco favorables sobre la secretaria de Justicia Loretta Lynch y su manejo de la investigación sobre el uso de Hillary Clinton de un servidor de correo electrónico privado cuando era secretaria de Estado.

Testificó que Lynch lo presionó para no llamar “investigación” al caso del FBI sobre el correo electrónico de Clinton, sino que lo llaman un “asunto”. Comey accedió, diciendo a los reporteros que era un “asunto”, pero a largo plazo, dijo que contribuyó a su deseo de distanciar el FBI del Departamento de Justicia de Obama debido a los temores de integridad.

3. El tuit de Trump le hizo daño

Comey dijo el jueves que la amenaza implícita que Trump sobre que había grabado sus conversaciones está detrás de las filtraciones a la prensa.

“El presidente publicó en su cuenta de Twitter el viernes, después de que fui despedido, que yo debía anhelar que no hubiera grabaciones”, sostuvo Comey. “Me desperté en medio de la noche del lunes, porque eso inicialmente no se me pasó por la cabeza, pensando que tal vez podría haber una confirmación de nuestra conversación, que quizás existiría una grabación”, añadió.

“Y mi juicio fue que yo necesitaba sacar eso a la escena pública. Así que le pedí a un amigo mío que compartiera el contenido del memorando con un periodista”.

Su objetivo declarado era lograr el nombramiento de un fiscal especial. Y funcionó: el subsecretario de Justicia Rod Rosenstein designó a Robert Mueller como fiscal especial.

Ahora esas notas forman parte de la investigación de Mueller.

LEE: La razón por la que James Comey le filtró información a la prensa

4. Comey quiere que se publiquen esas grabaciones

“Espero que haya grabaciones”, dijo Comey de sus interacciones con Trump, agregando que quiere que todas se den a conocer públicamente.

También quiere que sus notas se den a conocer. “Claro”, le dijo al senador Tom Cotton, un republicano de Arkansas.

LEE: Comey: Publiquen las grabaciones, está bien por mí

5. ¿Qué no dijo Comey sobre el secretario de Justicia Jeff Sessions?

Las reuniones no reveladas del secretario de Justicia, Jeff Sessions, con Sergey Kislyak, el embajador de Rusia en ., condujeron en última instancia a que Sessions se recusara de la investigación a principios de marzo.

Pero Comey sospechaba de que Sessions se inhibiría por razones que no podía decir en una audiencia abierta, semanas antes de que el Washington Post descubriera las reuniones de Sessions con Kislyak.

“Llegué a la conclusión de que no tenía mucho sentido informar de ello al secretario Sessions, que esperábamos que probablemente se inhibiera de participar en las investigaciones relacionadas con Rusia”, dijo Comey sobre las discusiones con otros funcionarios de Justicia sobre si debían alertar a Sessions de la petición privada de Trump a Comey.

6. El testimonio no estableció si Trump cometió obstrucción a la justicia

Demócratas y republicanos tenían muchos motivos para estar decepcionados, si es que estaban buscando respuestas claras sobre si Trump intentó obstruir la justicia.

El senador Jim Risch, republicano por Idaho, presionó a Comey para afirmar que Trump nunca “ordenó” a Comey abandonar la investigación sobre Flynn. Comey solo dijo: “No, con esas palabras no”.

“No creo que me corresponda a mí decir si la conversación que tuve con el presidente fue un esfuerzo para obstruir. Lo tomé como una cosa muy preocupante, muy preocupante, pero esa es una conclusión a la que seguro llegará el fiscal especial, para tratar de entender cuál fue la intención, y si eso es un delito”, dijo Comey.

7. Trump necesita encontrar amigos en el Senado

Durante la avalancha de historias sobre Rusia, Trump ha hecho preguntas sobre el “desenmascaramiento” -o que funcionarios de inteligencia identifiquen los nombres redactados durante una investigación- y acusaciones de que Obama lo vigiló. En la Cámara, el presidente del Comité de Inteligencia Devin Nunes está investigando esas acusaciones, pero en el Senado, nadie le preguntó Comey el jueves sobre el desenmascaramiento.

8. Comey: Trump mintió

Comey utilizó su discurso para detallar las razones por las que cree que el presidente mintió.

“El gobierno después eligió difamarme y, lo más importante, al FBI, diciendo que el Buró era un desastre, mal dirigido, y que los empleados habían perdido la confianza en su jefe”, dijo Comey. “Esas son mentiras, simple y claro”.

Más tarde, Comey dijo que la razón por la que tomó notas detalladas de sus encuentros con Trump fue porque creía que el presidente mentiría sobre ellos.

“Estaba sinceramente preocupado por que pudiera mentir sobre la naturaleza de nuestras reuniones, y así que pensé que era realmente importante documentarlos”, dijo Comey.

LEE:James Comey dijo 5 veces durante la audiencia que Donald Trump es un mentiroso

9. Asesor legal: testimonio reivindica a Trump

El asesor externo de Trump para la investigación sobre Rusia refutó algunas de las declaraciones de Comey y destacó otras que según él reivindican al mandatario.

“Contrariamente a numerosos reportes falsos de prensa, el señor Comey finalmente ha confirmado públicamente lo que dijo en repetidas ocasiones el presidente Trump: es decir que el presidente no estaba bajo investigación sobre la interferencia de Rusia Él también admitió que no hay evidencia de que un solo voto cambió como resultado de cualquier interferencia rusa”, dijo el abogado de Trump, Marc Kasowitz, después del testimonio de Comey.

LEE: Abogado de Trump acusa a Comey de ‘divulgación no autorizada’ de ‘información confidencial’

10. El futuro de la investigación del Senado

Después de la audiencia, el presidente del Comité de Inteligencia del Senado, Richard Burr, dijo que quiere hablar con Mueller la próxima semana sobre si las investigaciones federal y del Senado pueden coexistir. Burr y el demócrata Mark Warner aún no han hablado con Mueller, casi un mes después de ser nombrado, y algunos legisladores han especulado que el nombramiento de un fiscal especial interrumpiría la investigación del Congreso.

