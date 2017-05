“Yo nunca pensé que las cosas se iban a poner tan malas”, dice fiscal federal

La fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez Vélez alegó el martes, que se sorprendió con el desenlace de la manifestación del primero de mayo en Hato Rey.

“Estoy siendo bien honesta, yo nunca pensé que las cosas se iban a poner tan malas. Yo siempre tengo confianza en el pueblo de Puerto Rico y todavía la tengo. Pienso que estas personas no respetaron ayer al pueblo y no respetaron la ley y el orden. A veces uno dice que no es lo mismo, llamar al diablo, que verlo venir. Me sorprendió grandemente y me dolió mucho”, dijo Rodríguez Vélez en conferencia de prensa.

Las expresiones de la fiscal federal, se dieron durante la conferencia de prensa en la que se informó que Nina Droz Franco, de 37 años, maestra de arte y estudiante de la Universidad de Puerto Rico (UPR), en Bayamón, porque supuestamente intentó incendiar con el uso de un acelerante, el edificio del Banco Popular de Puerto Rico, en la Milla de Oro en Hato Rey.

El incidente que se le imputa y por el cual, la magistrada federal, Silvia Carreño Coll, encontró causa para arresto y fue encarcelada en el Centro de Detención Metropolitano de Guaynabo, ocurrió una vez culminó la marcha – protesta, contra la Junta de Control Fiscal.

De ser hallada culpable, “la chica que come fuego”, como supuestamente se hace llamar en redes sociales ,enfrenta una pena mínima de 5 años de cárcel, 3 años de libertad supervisada y una multa máxima de 250 mil dólares.

Por su parte, la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, aseguró que todas las personas imputadas de actos violentos de la actividad del lunes, “son estudiantes de la UPR”.

“Ya cuatro casos anoche fueron sometidos y se les encontró causa para arresto en tres de esos casos”, expuso Vázquez Garced.

Mencionó que contra Jorgeluis Alexis Santana Valentín de 25 años se encontró causa para arresto por violación a los Artículos 5.05 de Ley de Armas y el 2.45, por el empleo de violación e intimidación contra agentes del orden público. Se le impuso una fianza que no pudo prestar y fue ingresado a prisión hasta la vista preliminar.

Asimismo, contra Valeria Herrera Huyke y Carlos Alejandro Farmer de 27 años se encontró causa para arresto por los Artículos 2.42 de motín; el 5.05 de la Ley de Armas y el 1.99 de daños. No pudieron prestar la fianza impuesta, por lo que fueron ingresados a prisión hasta la vista preliminar.

En cuanto al caso que no prosperó, la secretaria de Justicia expresó que los cargos imputados eran violación a la Ley de Sustancias Controladas. Se evalúa radicar en Alzada.

Añadió que hay más de 50 personas que están en un proceso de identificación para la radicación de cargos estatales o federales.

Entretanto, la jefa de fiscales estatales, Olga Castellón, estimó en 400 mil dólares los daños reportados solamente al Edificio del Banco Popular.