Un hombre decapita a su madre y entra con su cabeza en un supermercado de Oregón

NICOLÁS ALONSO

Washington 16 MAY 2017

Joshua Lee Webb también apuñaló siete veces a un empleado del establecimiento antes de ser arrestado

Joshua Lee Webb irrumpió el domingo pasado con la ropa ensangrentada en un supermercado de Estacada (Oregón). En la mano derecha sostenía la cabeza de su madre. En la izquierda llevaba un cuchillo de carnicero que utilizó para apuñalar siete veces a uno de los empleados.

Era el Día de la Madre. Según la policía, el hombre de 36 años asesinó a su progenitora, Tina Marie Webb, en su residencia de Colton, un pueblo localizado a pocos kilómetros de Estacada. Ahí vivía con ella y su padre. Por razones que todavía se desconocen, Webb condujo al “Harvest Market Thriftway” y acorraló a Michael Wagner, un empleado de 66 años.

Tras apuñalarle repetidas veces, Webb fue desarmado y reducido por otros empleados hasta que la policía le arrestó. Wagner fue trasladado a un hospital y se espera que se recupere de sus heridas. Webb ingresó en la cárcel del condado tras pasar una examinación médica.

El padre del atacante, David Webb, afirmó a la agencia Associated Press que “nunca había sospechado que había un problema, si no, lo hubiera frenado”. Webb padecía problemas de visión y vivía con sus padres para que pudieran ayudarle. “Ojalá tuviera respuestas, pero no tengo. He esperado toda mi vida para jubilarme con mi mujer y ahora no puedo. Es lo único que sé”, dijo el progenitor, que no se encontraba en casa cuando su hijo mató a su mujer. Webb es uno de los cuatro hijos de la familia.

Un amigo cercano a Webb, Curtis Strandy, le describió en declaraciones a The Oregonian como “alguien que quería mucho a su madre” y “uno de los mejores tipos”. Strandy sostuvo que Webb no era una persona violenta ni tenía un carácter agitado.