Solicitan sesión de interpelación para Superintendente de la Policía

EL CAPITOLIO – El representante José ‘Memo’ González solicitó el lunes una sesión de interpelación para la superintendente de la policía, Michelle Hernández, ante las violentas manifestaciones generadas en las protestas en contra de la Ley 938 que impacta los beneficios marginales de empleados gubernamentales.

“Lamentablemente hemos sido testigos de cómo un grupo de alegados manifestantes se abrogaron facultades y poderes que no le corresponden para cometer varios delitos tipificados en nuestro Código Penal, tales como: restricción de la libertad, empleo de violencia e intimidación contra la autoridad pública, motín e interferencia con los servicios públicos, sin que la Superintendente haga algo. Esta funcionaria tiene mucho que explicarnos”, indicó el legislador en declaraciones escritas.

La interpelación es el acto de interrogar a un miembro del Gabinete Ejecutivo por parte de los miembros del poder legislativo acerca de un o varios temas con el objetivo de clarificar dudas o confirmar sospechas y así realizar una recomendación al Gobernador sobre la capacidad de dicho funcionario, explicó de paso González.

“Comprendemos que la Policía tiene que velar porque el derecho a la libertad de expresión de aquellos que pacífica y ordenadamente acudieron ayer al recinto capitolino se garantice. No obstante, ese derecho no puede ejercerse fuera de los parámetros de la ley y el orden. Es por ello que entendemos extremadamente prudente y pertinente que la Superintendente de la Policía, Michelle Hernández le rinda cuentas a esta Asamblea Legislativa sobre el por qué no emitió órdenes para romper con el estado de sitio al que fue sometida esta Rama de Gobierno por un grupo de manifestantes”, abundó González.

El representante también se hizo eco de las expresiones del portavoz de la mayoría, Gabriel Rodríguez Aguiló quien indicó que: “el comportamiento de la Superintendente Hernández se distancia de lo que el pueblo de Puerto Rico necesita en momentos difíciles, que es un Gobierno en control, capaz de actuar asertivamente, acorde con la ley. Esto no es, ni puede ser una anarquía. Somos un pueblo de ley y orden”.

Para culminar, el líder estadista recordó la supuesta falta de acción demostrada por Hernández durante pasado 25 de abril cuando varios senadores fueron sitiados en la Fundación Sila María Calderón y se alega se les restringió la libertad.