Sobre la mesa aumento en las contribuciones municipales en Ponce denuncia legislador municipal

PONCE – Ll legislador municipal por el Partido Popular Democrático (PPD) en Ponce, Luis Irizarry Pabón, denunció que aunque la sesión fue pospuesta, la alcaldesa de Ponce, María ‘Mayita’ Meléndez, convocó a la Legislatura Municipal para aprobar un aumento en el impuesto a la propiedad mueble e inmueble.

“El viernes, mientras los ponceños se preparaban para celebrar el Día de las Madres, la Legislatura Municipal había sido convocada para aprobar una ordenanza municipal que establece los nuevos impuestos municipales. Aumenta la contribución adicional especial sobre la propiedad mueble e inmueble, y elimina el descuento otorgado por el Gobierno central. Con esta medida, el Municipio aumenta en un 2.20 por ciento el pago por contribuciones sobre la propiedad mueble e inmueble. Ese será el regalo de la Alcaldesa a los ponceños en el fin de semana de las Madres”, manifestó el doctor Irizarry Pabón.

Según éste, en la medida que está sobre la mesa, la alcaldesa justifica el aumento y lo justifica en las medidas de austeridad que ha tomado el Gobierno estatal y que afectan directamente a los municipios.

“La alcaldesa alega que no tendrá los recursos suficientes para asegurar la continuidad de los servicios a los ponceños si no se aumenta ese impuesto. Sin embargo, no ha realizado un ejercicio sobre otras medidas que podría implementar para allegar recursos adicionales, sin tener que aumentar las constribuciones sobre la propiedad”, argument el legislador municipal de minoría.

La Ordenanza Municipal establece que el aumento a la Contribución Adicional Especial del tipo contributivo del impuesto sobre la propiedad inmueble, así como para la contribución para la propiedad mueble será de dos por ciento. Mientras, elimina el descuento otorgado por el Gobierno central para el pago de la constribucion sobre la propiedad mueble e inmueble, que es de un 0.20 por ciento, según se indicó.

En la medida, el Municipio reclama que no tiene los recursos económicos necesarios para aplicar dicho descuento y que necesita el dinero para proteger los servicios que se ofrecen a la ciudadanía, observó Irizarry Pabón.

“La alcaldesa ha demostrado ser insensible con el pueblo al tomar esta acción. Además, desmuestra su incapacidad administrativa al no buscar otras alternativas para aminorar la difícil situación económica que enfrenta el Municipio, y opta por la solución más sencilla: aumentar contribuciones”, concluyó el médico.