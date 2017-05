Sobre 300 jóvenes participan en el Primer Foro de la fuerza trabajadora de servicios de Salud Mental y Adicción

CAROLINA – Sobre 300 estudiantes de escuela superior y jóvenes universitarios participaron este miércoles, del Primer Foro de la Fuerza Trabajadora de Servicios de Salud Mental y Adicción, organizado por la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA).

De acuerdo con la Administradora de ASSMCA, Suzanne Roig Fuertes, este foro busca concienciar y educar a estudiantes de escuela superior y jóvenes universitarios sobre los beneficios y oportunidades disponibles en el campo de la salud mental y adicciones.

“Nos sentimos muy honrados que Puerto Rico haya sido seleccionado para ser una de las cuatro sedes en los Estados Unidos para llevar a cabo un evento de esta magnitud. Gracias a la alianza colaborativa entre ASSMCA y la Universidad del Este (UNE) los jóvenes participantes tuvieron la oportunidad de contar en un mismo escenario con diversidad de profesionales del campo de la salud conductual. Psicólogos, trabajadores sociales, consejeros y otras profesiones de la conducta narramos nuestras experiencias y al mismo tiempo expusimos desde nuestra perspectiva los aportes que hemos hecho en infinidad de escenarios comunitarios y en la construcción de una mejor sociedad”, puntualizó la señora Roig en declaraciones escritas.

Acto seguido la funcionaria agregó que además en este Primer Foro de la Fuerza Trabajadora de Servicios de Salud Mental y Adicción los profesionales se enfocaron en los beneficios gratificantes de ejercer profesiones de la conducta “que brindan la oportunidad de ayudar a los demás, sino también la oportunidad de progreso y creatividad”.

De otra parte, Roig Fuertes indicó que en el referido foro los estudiantes también aprendieron acerca de los requisitos de certificación y licencias, las oportunidades de certificación nacional, las conexiones en red y mentoría, así como otras oportunidades de desarrollo profesional en Puerto Rico. Esto con la esperanza de aumentar el número de estudiantes universitarios que eligen entrar en el campo de la salud conductual y especializarse en estas disciplinas.

Cabe señalar que entre los conferenciantes que participaron en el Foro figuran la Administradora de ASSMCA, Suzanne Roig Fuertes; el presidente del Colegio de Profesionales de Trabajo Social de Puerto Rico, Lary Emil Alicea; así como la doctora Lourdes Mariela Torres Báez, miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Psicología de Puerto Rico. Además, Juan Vélez, coordinador de Comunidad del Programa Iniciativa para Niños y Adolescentes de ASSMCA, quien es una persona recuperada y sumamente activa en el Movimiento de Apoyo a Pares en Puerto Rico.

Además de Suzanne Roig Fuertes, Administradora de ASSMCA, también participó en una mesa redonda la doctora Ibis Carrión, directora del Institute of Research Education and Services of Addiction (IRESA) de la Universidad Central del Caribe; Luis Pedraza González, MS, director de la Oficina de Fondos Federales y Planificación de ASSMCA; la doctora Frances Boulon, profesora de Psicología de la Universidad de Puerto Rico; la doctora Yesenia Delgado, Programa de Prevención ASSMCA; Yari Marrero Pagán, MHS, Universidad Central del Caribe; la profesora Areliz Quiñones, EdD, CPL, CCPAS de la Universidad de Puerto Rico; profesora Mayra Ripoll, MSW de la Universidad del Este.