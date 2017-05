Secretario de Recreación y Deportes aprueba nueva orden administrativa para el deporte de gallos

SAN JUAN – El secretario del Departamento de Recreación y Deportes, Andrés Waldemar Volmar Méndez, junto a los comisionados de la Comisión de Asuntos Gallísticos, acordaron la aprobación de una nueva orden administrativa para la modalidad de crestas y desbarbas del deporte de gallos, trascendió el martes.

La misma dispone, entre otros puntos, que la temporada de dicha modalidad, se jugará en el 2018, mientras la modalidad de crestas y barbas iniciará su temporada, el 1 de julio de 2017, finalizando el 31 de octubre de este mismo año.

“Esta orden responde a nuestro compromiso con Puerto Rico y con los deportistas, en mantener procesos estructurados para la práctica del deporte en la isla, y en este caso, el deporte de gallos. Es parte de nuestro objetivo de responder a todos los sectores de esta comunidad deportiva, teniendo un proceso transparente y participativo. Ese es nuestro compromiso; impulsar diferentes alternativas y tener varias modalidades para el disfrute de los aficionados de este deporte que tanto nos distingue”, sostuvo el secretario Volmar Méndez en declaraciones escritas.

Como parte de la orden administrativa, se establecen varios puntos de importancia. Entre estos, sobresale que después de recibirse la recomendación de implementar la modalidad de cresta y desbarbas para esta temporada 2017 por medio de una Orden Administrativa, se decidió no aprobar la misma. No obstante, se le ordena a la honorable Comisión de Asuntos Gallísticos enmendar el reglamento, que por los pasados 10 años no ha sido enmendado y que se incluya esta modalidad que entrará en vigor en la próxima temporada 2018. Además, se estructurará un Programa de Orientación a todas las galleras de Puerto Rico.

Mencionó, además, se establecieron varios reglamentos importantes. Se permite la celebración durante los meses desde el 1 de julio al 31 de octubre de 2017, de peleas de pollos en todas las galleras, que así soliciten por escrito cumplimentado la solicitud para celebrar la jugada de los pollos con sus crestas, barbas, y orejas sin recortar y en todo su plumaje, y la declaración de compromiso, en la Oficina de la Comisión de Asuntos Gallísticos del Departamento de Recreación y Deportes. Los gallos rozones se les permite cortar dos (2) lados y el serrucho dejarla de tres picos.

La duración de estas peleas de pollos será de diez (10) minutos, y se dispone, además, que las espuelas a usarse serán las plásticas opacas desechables, a no más de una pulgada y seis dieciseisavos (1-6/16”) y puesta en la pata no más de (1-8/16”). A los Administradores u operadores de galleras y a los jueces de valla de inscripción que se encuentren incursos en violación a esta Orden Administrativa, se les aplicarán las siguientes multas y/o sanciones: Primera violación, 200.00 dólares; segunda violación, 300.00 dólares y la tercera violación 500.00 dólares y la suspensión de su licencia por el mínimo de un (1) año, a partir de la fecha en que se incurrió en la infracción.

Las multas y/o sanción serán impuestas previa notificación y celebración de la vista administrativa por parte de la Comisión de Asuntos Gallísticos.

Los interesados en recibir copia de la Orden Administrativa, pueden llamar a la Comisión de Asuntos Gallísticos, al 787-721-9180, extensión 4172 o pasar personalmente por las oficinas, ubicadas en la sede del Departamento de Recreación y Deportes en Santurce.