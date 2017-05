Secretaria del DE critica que opositores de cierre escuelas busquen a politicos

SAN JUAN – La secretaria del Departamento de Educación (DE), Julia Keleher, afirmó el lunes que ni la política partidista ni las protestas le harán cambiar de parecer, sobre los cierres de escuelas.

“Cuánto impacto tendría, yo creo que ninguno. De manifestar, de hablar sobre las razones por las cuales no se debe cerrar, porque le gusta, porque es bonito, porque no quiero caminar, pues no, no tendrá ningún impacto (sobre mis decisiones en torno al Departamento de Educación)”, sentenció en la emisora WKAQ 580.

El lunes se han realizado protestas en distintas escuelas públicas contenidas en la lista de cierre de 179 planteles, según se anunció el pasado viernes.

Además, algunos políticos han criticado a la Secretaria porque supuestamente no les consultó antes de su determinación.

“Si esto era un proceso apolítico, yo me pregunto porqué ahora (los manifestantes) están acudiendo a los políticos cuando no querían que fueran parte de los procesos en torno a la educación (del País)”, puntualizó.

La Titular del DE recalcó que el cierre de las 179 escuelas será efectivo para el próximo semestre. Se espera un ahorro de 7 millones de dólares.