Reportan ocho muertos en tiroteos en Estados Unidos

Los hechos ocurrieron en tres casas distintas del condado de Lincoln a lo largo de la noche de este sábado, según lo confirmó el vocero de la Oficina de Investigaciones de Mississippi, Warren Strain.

Dentro de las víctimas se encuentra un oficial de la policía de Estados Unidos.

Primeras versiones indican que el sospechosos se encontraba huyendo de la Policía y perpetró los asesinados en tres casa distintas de las ciudades de Brookhaven y Bogue Chitto.

Aún se desconocen los motivos del autor del asesinato o si el atacante conocía a sus víctimas.

El diario The Clarion-Ledger identificó al sospechoso como Cory Godbolt y publicó un video en el que el hombre, ya apresado, balbucea e intenta explicar a una reportera que una de sus víctimas “simplemente estaba ahí, mi plan no fue diseñado para él”.

“Estábamos hablando de que me llevara a mi hijos, yo tenía una conversación con su padrastro y su madre, mi esposa, sobre que yo me llevara a mis hijos, y entonces llamaron a la policía. Gente que ni siquiera vivía en la casa, intervino”, dijo el hombre ante de agregar que “me quedé sin balas” y concluir: “Suicidio a manos de la policía, esa era mi intención. No estoy apto para vivir, no después de lo que hice”.

Por medio de un comunicado, el gobernador de Mississippi, Phil Bryant, lamentó los fallecimientos y destacó la labor de la policía: “Pido a todos en Mississippi unirse a Deborah [su esposa] y a mí en la oración por las vidas perdidas en el Condado de Lincoln”

“Agradezco a las agencias del orden su participación por su arduo trabajo. Que la paz del Todopoderoso lave las heridas de esta tragedia sin sentido”, manifestó en un comunicado