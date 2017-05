Reclaman a tribunales solucionar ágilmente el impase por acceso al Recinto de Utuado de la UPR

EL CAPITOLIO – El representante Michael Abid Quiñones Irizarry le solicitó el miércoles, al Tribunal Municipal de Utuado apurarse y resolver de inmediato, una demanda entablada por la administración del Recinto de Utuado de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en contra varios estudiantes buscando que se ordene un cese y desista al impedir el libre acceso al recinto.

“Estamos confiados de que la Honorable Juez María Helena Pérez va a atender este asunto con la premura que el mismo requiere. Los portones de la Universidad tienen que estar abiertos para aquellos que deseen continuar sus estudios y para que los que ahí laboran puedan hacerlo en un ambiente libre de presión y sin miedo a represalias. Estamos esperanzados de que hoy mismo baje una decisión a favor del cese y desista”, comentó el representante por el Distrito 22 en declaraciones escritas.

Las expresiones del legislador surgen luego que la administración de la UPR-Utuado recurriera a los tribunales solicitando, además de lo anterior, “cesar y desistir de cualquier acto de agresión contra el personal de la institución, así como de cualquier actuación que menoscabe, dañe o afecte la propiedad de la UPRU”, y el libre acceso de la comunidad universitaria, empleados docentes y no docentes, a las mencionadas facilidades.

“Esta demanda, surgida luego de que se celebrara una asamblea extraordinaria el pasado 26 de abril en la que el estudiantado decidió levantan la huelga, se tiene que atender ya. No es posible que unos pocos, que no salieron favorecidos en el proceso de la semana pasada, vengan a querer secuestrar este Recinto. Eso no lo vamos a permitir”, agregó Quiñones Irizarry.