Primera Dama anuncia cumbre por el bienestar de los animales

LA FORTALEZA – La Primera Dama de Puerto Rico Beatriz Rosselló anunció el domingo que el próximo miércoles 31 de mayo del 2017 liderará la “Primera Cumbre por el Bienestar de los Animales”.La Cumbre será en el Centro de Convenciones de Puerto Rico Pedro Rosselló González en Isla Grande, en horario de 8:00 de la mañana a 3:30 de la tarde.

“Tenemos que educar a nuestros hijos y a las futuras generaciones que esa mascota es un ser vivo que depende de nuestro afecto y nuestros cuidados para sobrevivir. Deshacerse o abandonar un animalito en la calle porque está enfermo, viejito, porque te mudas o porque ya no te gusta, es inaceptable en nuestra sociedad”, sostuvo la Primera Dama en declaraciones escritas.

Explicó que propósito de la cumbre es crear consciencia y fomentar alianzas para maximizar las ayudas, las facilidades, los fondos federales y los servicios disponibles para el cuidado de los animales sin hogar en Puerto Rico.

“El problema de los animales sin hogar, abusados y abandonados en Puerto Rico es enorme. Hay muchos rescatistas, organizaciones, santuarios y albergues…pero no es suficiente. Tenemos que hacer más, y tenemos que trabajar unidos. Es la única forma de poder manejar esta situación tan grave que tenemos con los animales en las calles”, insistió.

La Primera Dama añadió que la Cumbre integrará charlas educativas sobre la importancia de las campañas educativas y los esfuerzos de colaboración, orientaciones para solicitar y administrar correctamente fondos federales destinados a la protección de animales; y los beneficios de establecer un Registro de Mascotas para la protección de las mismas.

Uno de los temas más importantes a discutirse es el de las enmiendas propuestas a la Ley 154, lenguaje que Rosselló trabajó desde su oficina con líderes en el campo del bienestar de los animales.

Para Rosselló es importante darle garras a esta ley, enmendar el lenguaje para asegurar su cumplimiento y modificar el tema de multas y sentencias de cárcel por maltrato animal.

Albergues Para Personas Con Animales en Casos de Emergencias

En la Cumbre se presentará el concepto de “Albergues para Personas con Animales en Casos de Emergencias,” un servicio gubernamental que estará a la disposición de aquellos dueños de mascotas o animales de servicio que en caso de huracanes, desastres, y emergencia no tienen dónde acudir con sus mascotas o cómo atenderlas.

Estos albergues estarán habilitados para atender las necesidades y proteger la vida de los dueños de las mascotas y además estarán equipados para recibir y proteger igualmente la vida y el bienestar de los animales – antes, durante y después de la emergencia.

“¿Cuántas veces no hemos visto familias o individuos que se niegan a dejar sus casas en contra de su seguridad y en casos de emergencia porque no tienen dónde dejar la mascota o porque el albergue no permite mascotas? Esta es una preocupación que siempre he tenido y que ahora puedo ayudar a manejar sin tocar el presupuesto de Puerto Rico porque el gobierno federal provee para estas emergencias”, señaló.

De otra parte, la Primera Dama Beatriz Rosselló explicó además que está trabajando en el diseño de cuatro santuarios de servicios centralizados para animales, uno en cada punto cardinal de la Isla. Estos santuarios, a ser construidos en edificios abandonados o propiedades inoperantes del gobierno, se visualizan como “OneStop Care Centers for Homeless Pets” donde los animales rescatados o abandonados tendrán cuidados especializados, servicios veterinarios y espacios adecuados para cada animal según tamaño, edad y raza.

Durante la Cumbre el 31 de mayo se explicará más a fondo la Orden Ejecutiva firmada por el Gobernador Ricardo Rosselló para transferir instalaciones gubernamentales a organizaciones sin fines de lucro.

Para más información o registrarse para asistir a la Primera Cumbre por el Bienestar de los Animales, por favor comuníquese a la Oficina de la Primera Dama al 787.721-7000, o escriba un correo electrónico con sus datos a: cumbrebienestaranimales@fortaleza.pr.gov y/u oficinadelaprimeradama@fortaleza.pr.gov.