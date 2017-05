Presidente de alcaldes federados se expresó complacido sobre reunión con gobernador

SAN JUAN – El presidente de la Federación de Alcaldes y alcalde de Arecibo, Carlos Molina Rodríguez, se expresó complacido el domingo con la reunión que sostuvo con el gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, en la cual se les presentó alternativas para la solvencia económica de los municipios durante los próximos años.

“Agradecemos al gobernador que nos recibió sumamente preparado y nos mostró, junto al presidente del Banco Gubernamental de Fomento, Christian Sobrino, que se está trabajando arduamente para reducir el impacto económico en nuestros pueblos durante este periodo de ajuste fiscal”, expresó Molina Rodriguez en declaraciones escritas.

El alcalde mencionó que durante el encuentro en la Mansión Ejecutiva, Rosselló Nevares, acompañado del secretario de Hacienda, Raúl Maldonado, detalló el acuerdo de reestructuración al que llegó recientemente con un nutrido grupo de acreedores para mediante varios instrumentos, intercambiar acreencias entre bonistas y municipios. Asimismo, el gobernador propuso medidas con el fin de requerir y conseguir para los ayuntamientos, nuevas partidas federales.

Molina Rodríguez y Rosselló Nevares, acordaron efectuar reuniones periódicas junto a los mandatarios municipales con el fin de examinar asuntos particulares a los municipios.

Presentan proyecto para quitarle al MSJ “El Templo del Maestro”

SAN JUAN (CyberNews)-El representante del Partido Nuevo Progresista, Eddie Charbonier Chinea, anunció el domingo la radicación de un proyecto para quitarle al Municipio de San Juan la titularidad del edificio conocido como el Templo de los Maestros, el cual fue cedido por la Asamblea Legislativa en el año 2012.

“Es obvio que la alcaldesa no va hacer nada con esta estructura, no la ha tocado en casi seis años, así que no esperamos que lo haga ahora. Es por eso que estaremos sometiendo legislación para reclamar nuevamente la titularidad del mismo y así poder dárselo a una entidad que genuinamente busque desarrollar el mismo”, dijo el representante en declaraciones escritas.

“Desde que juramentó como alcaldesa en el año 2013, Carmen Yulín no ha hecho nada con este edificio para evitar su desgaste y deterioro. Esto a pesar de que el dia 6 de marzo de 2015, el Municipio pactó un contrato con la Academia de la Jurisprudencia Puertorriqueña de Antonio García Padilla para rentar, libre de costo, la mencionada facilidad. El contrato fue a 30 años y termina en el 2045. Dicho eso, ha transcurrido sobre un año y nada ha sucedido con esta facilidad. Como si fuera poco, el pasado mes de julio la legislatura del Partido Popular Democrático le otorgó a la Academia la friolera de un millón de dólares para su operación y no han invertido absolutamente nada en el edificio”, añadió.

Según explicó Charbonier Chinea, el 8 de agosto de 2012 (mediante la Resolución Conjunta 230) la Asamblea Legislativa aprobó la trasferencia al Municipio de la mencionada estructura, la cual está localizada en la avenida Constitución, frente al parque pasivo Luis Muñoz Rivera.

El número de catastro de esta propiedad es 040-015-144 y la misma cuenta con una extensión territorial de 1,357.169 metros cuadrados.

JGo presenta paquete de medidas sobre desarrollo económico

SAN JUAN – La comisionada residente, Jenniffer González Colón, anunció el domingo la radicación de varias medidas sobre desarrollo económico.

“En el pasado informe del ‘Task Force’ de Desarrollo Económico creado bajo la Ley PROMESA y constituido por la Cámara y el Senado federal, sometido en diciembre del 2016 se hicieron recomendaciones de enmiendas de desarrollo económico para la isla, dijo González Colon en declaraciones escritas.

“El proyecto HR 2429 radicado de manera bipartida, recoge las recomendaciones del ‘Task Force’ de Desarrollo Económico creado bajo la Ley PROMESA, enfocadas en tres áreas: desarrollo de la industria para medianos y pequeños negocios, salud y seguridad. Esto como parte del primer esfuerzo para reactivar la economía. Esta medida se suma a las ya radicada por la comisionada residente en las áreas de la salud y de materia contributive”, añadió.

La medida propone un programa de préstamos para las pequeñas empresas de Puerto Rico, que permitiría hasta un 1 millón de dólares de fondos adicionales de SBA para los intermediarios de préstamos si certifican que el 20 por ciento de los préstamos son a pequeños negocios en Puerto Rico; elimina el tope del 25 por ciento de la financiación utilizada para la asistencia previa a los préstamos.

En el tema de salud, la medida procura un mejor uso de los fondos de medicamentos recetados asignados a los territorios. Se amplía la definición de “asistencia médica” para incluir la asistencia financiera provista para los pacientes elegibles de la Parte D, que no pueden calificar porque viven en Puerto Rico

Por último, la medida le requiere a la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas que cree y actualice cada dos años una estrategia antinarcóticos fronteriza del Caribe, con énfasis especial en las Islas Vírgenes y Puerto Rico.

Luego de este esfuerzo, la comisionada residente, quien es miembro del Comité de Pequeños Negocios en la Cámara de Representantes federal, se unió a la congresista Nydia Velázquez para radicar el HR 2488 llamado “The Puerto Rico Small Business Assistance Act”,

Gonzalez Colon cuenta con el respaldo de los representantes por Nueva York, Nydia Velázquez y José Serrano; Tom MacArthur, republicano del Distrito 3 de Nueva Jersey; Darren Soto, demócrata del Distrito 9 de Florida; Sean Duffy, republicano del Distrito 7 de Wisconsin y Stephanie Murphy, demócrata del Distrito 7 de Florida.