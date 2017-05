Presidenta UPR recurre a la súplica, porque dice no puede hacer mas nada

SAN JUAN – La presidente interina de la Universidad de Puerto Rico, Nivia Fernández Hernández se expresó en la noche del viernes consternada con la determinación del Tribunal Supremo, que ahora la deja “sin opciones”.

“Para fines de demostrar al Tribunal los recursos disponibles por el estado para velar y proteger la seguridad personal y el patrimonio cobijado bajo nuestro primer centro docente, se solicitó a la Policía de Puerto Rico que consignara por escrito la política pública vigente del Gobernador de Puerto Rico de no intervención bajo el principio de autonomía universitaria, lo cual descarta por el propio cuerpo su apoyo a nuestra comunidad universitaria. Nos encontramos ahora sin opciones, salvo que las personas que han cerrado el campus por casi dos meses, reflexionen y vean que la existencia misma de la institución está en juego, si el Recinto de Río Piedras no abre sus portones”, dijo Fernández Hernández en declaraciones escritas.

El Tribunal Supremo se declaró igualmente dividido en la sentencia, por lo que prevaleció el dictamen del Tribunal de Apelaciones, razón por la cual la UPR pagó cinco mil dólares de multa más mil dólares diarios mientras prevalezca el desacato. Asimismo, el lunes, la presidenta interina se expone a cumplir cárcel si la situación persiste.

De otra parte, Tania Delgado Díaz, portavoz de los estudiantes expresó que continuarán con el dialogo en busca de acabar el conflicto.

“Reconocemos el respeto a la Política de No Confrontación de la ex rectora interina Carmen Haydeé Rivera. Aspiramos a que este proceso se resuelva sin confrontación y situaciones lamentables. Hacemos el llamado a la presidenta Nivia Fernández a que mantenga el diálogo por las vías universitarias de la No Confrontación. Repudiamos cualquier intento de la presidenta en tratar de resolver este conflicto por vías violentas. Exhortamos a la superintendente Michelle Hernández y al gobernador Ricardo Rosselló a que continúen con su posición de mantenerse fuera del conflicto universitario manteniendo la policía de Puerto Rico fuera de la Universidad”, mencionó Delgado Díaz.

El sábado, se llevará a cabo la próxima reunión con el Comité de Diálogo Multisectorial donde se buscarán alternativas para atender los reclamos estudiantiles con miembros del Comité Negociador Nacional. Al momento, quedan dos asuntos por acordar. Estos son el alza en la matrícula y las exenciones.