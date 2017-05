PPT llama a boicotear plebiscito de status “por ser ilegítimo y amañado”

SAN JUAN – El Partido del Pueblo Trabajador (PPT) se unió el lunes, a los sectores que han hecho un llamado a no participar en el plebiscito de status que se celebrará el próximo 11 de junio, al alegar que no adelantará la descolonización de Puerto Rico.

Así lo anunció la presidenta del PPT, Mariana Nogales Molinelli, quien explicó que la colectividad decidió revertir la decisión tomada por su asamblea el pasado 28 de marzo luego de que el gobierno de turno decidió incorporar una opción colonial a las disponibles para ser votadas.

“Aunque reconocimos que el proyecto anterior no sería el mecanismo ideal para la descolonización de Puerto Rico, tenía la única virtud de no incluir una opción colonial. Tomando eso en cuenta, nuestra pasada Asamblea había decidido dejar que sus miembros escogieran si votar o no. Sin embargo, entendemos que la modificación a las opciones cambió la naturaleza de este proyecto así que decidimos realizar una nueva consulta en todos los comités de base y todos decidieron que no se debe participar en ese plebiscito por lo que ahora estamos haciendo un llamado claro a no ir a votar el 11 de junio”, afirmó Nogales Molinelli en declaraciones escritas.

El ex candidato a la gobernación, Rafael Bernabe añadió que “este plebiscito es una pérdida de tiempo y recursos que Puerto Rico no tiene el lujo de darse. Es lamentable ver cómo en un momento de crisis se están malgastando fondos públicos en un proceso que no ha generado interés en la población porque se sabe que no cambiará nada, en vez de invertir en un esfuerzo real para lograr la descolonización de Puerto Rico. Desde el PPT hemos señalado que el proceso de descolonización tiene que estar bien pensado, elaborado y discutido, precedido por un proceso de educación y participación ciudadana. Por eso insistimos en una Asamblea Constitucional de Status como el mecanismo correcto para una verdadera descolonización”.

Al respecto, el también ex candidato a la Cámara por el PPT, Pablo Aymat expresó que “como estadista, tenía planificado participar en este plebiscito. Sin embargo, ya no tiene razón de ser. Cambiaron las reglas del juego en medio del proceso e incumplieron su promesa de no incluir la opción colonial. Ahora, el Partido Nuevo Progresista es el único sector que activamente está haciendo campaña para el plebiscito lo que lo convierte en un ejercicio fútil. Si realmente el PNP quiere obtener los derechos que dice buscar debe convocar a una asamblea constitucional de status, que es la forma más seria de atender la situación de Puerto Rico”.

Por su parte, la portavoz de la Juventud Trabajadora, Sandrimar Aponte, aseguró que en este momento es necesario enfocar las energías en asuntos más urgentes para el País.

“El PPT no va a invertir recursos en una campaña de boicot a dos semanas del plebiscito ya que entendemos que nuestro deber es seguir dando la lucha por la Universidad de Puerto Rico, la educación pública, los derechos de los trabajadores, las trabajadoras y personas pensionadas, la auditoría de la deuda, los servicios esenciales y, por su puesto, un mecanismo adecuado de descolonización”, dijo Aponte.

Finalmente, Nogales Molinelli reafirmó que “el PPT no le hará juego al engaño y por eso anunciamos nuestra postura firme en contra de la participación en el plebiscito. Antes de ir a legitimar un proceso que no resolverá nada y que está claramente diseñado para favorecer una opción, disfrute ese domingo con su familia o mejor aún, salga a la calle a objetar la farsa del plebiscito, la dictadura de la Junta de Control Fiscal y las medidas de austeridad que amenazan nuestras vidas”.