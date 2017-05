Secretarios defienden gestión del gobernador, ante críticas del PPD

LA FORTALEZA -En respuesta a las críticas hechas por el senador Anibal José Torres, el secretario de Asuntos Públicos y Política Pública, Ramón Rosario Cortés, junto a los secretarios del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Laboy; y el Departamento del Trabajo, Carlos Saavedra; enumeraron las medidas aprobadas por la administración.

“Durante la campaña política, el gobernador fue directo al Pueblo y les presentó su visión de Gobierno. Un Gobierno como Empleador Único que sea más ágil, eficiente y menos costoso para atender la crisis fiscal e incentivar el desarrollo económico. Hoy, podemos decir que se ha cumplido con ese compromiso”, expresó Rosario Cortés, en declaraciones escritas.

“Hoy ya son ley varias iniciativas importantes para nuestro desarrollo económico como las reformas de permisos y la laboral, Enterprise Puerto Rico y el DMO para la promoción del turismo, y las enmiendas a las Alianzas Público Privadas (APP) para lograr inversión, entre otras”, destacó por su parte el secretario del DDEC, Manuel Laboy.

En tanto, el secretario del Departamento del Trabajo, Carlos Saavedra mencionó que “en el pasado, y solo en el año 2016 que es uno electoral, la pasada Administración duplicó los empleados transitorios por contrato de 6,000 a 12,000. Esto a pesar de que no se podían pagar, lo que constituye una irresponsabilidad.

“El Pueblo reconoce el trabajo que se ha hecho y así lo demuestran las encuestas y sondeos de opinión”, concluyó el secretario de Asuntos Públicos y Política Pública.

El senador del Partido Popular Democrático, Aníbal José Torres, alegó que “la credibilidad del gobernador Ricardo Rosselló está en quiebra. El gobernador Rosselló no tiene credibilidad. Sus acciones durante estos pasados 4 meses han demostrado que durante la campaña electoral decía una cosa y como gobernador hace otra”, dijo el senador en declaraciones escritas.

