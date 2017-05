Vega Ramos se une a emplazamiento al gobernador de que haga público el presupuesto que radicó ante JCF

EL CAPITOLIO – El representante por acumulación del Partido Popular Democrático (PPD), Luis Vega Ramos, exigió mediante carta, el miércoles, al gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, a que divulgue la propuesta de presupuesto para el año fiscal 2017-18 que le presentara confidencialmente a la Junta de Control Fiscal el pasado fin de semana.

Vega Ramos se unió así al senador, Eduardo Bhatia, quien hiciera un reclamo similar.

“Respetuosamente le solicito que se abstenga de ocultarle al pueblo de Puerto Rico como se maneja el erario, que haga público el Proyecto de Presupuesto presentado a la Junta de Control Fiscal, y remita el mismo a este servidor inmediatamente”, dijo Vega Ramos en declaraciones escritas.

El representante popular no descarta acudir a tribunales si el Gobierno continúa su patrón de falta de transparencia y no divulga el documento.

Charbonier emplaza a alcaldesa de San Juan a que presente plan para resolver crisis económica

EL CAPITOLIO – La presidenta de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes, María Milagros Charbonier, la emprendió el miércoles, contra la alcaldesa del municipio San Juan, Carmen Yulín Cruz, y manifestó que la funcionaria “critica mucho pero no ha presentando ni una sola propuesta racional para aliviar la crisis de Puerto Rico”.

Charbonier emplazó a la alcaldesa de San Juan a que presente una propuesta de inmediato con la fórmula que ella propone para resolver el problema económico en Puerto Rico. De la misma manera la invitó a que le presente al pueblo y a la comunidad estudiantil un plan coherente para resolver la crisis financiera dentro de la Universidad de Puerto Rico.

“Yo invito a la alcaldesa a que envíe a la legislatura de Puerto Rico lo antes posible su plan para atajar la crisis económica que vive Puerto Rico hoy. Es fácil criticar, echar culpas y exigir sin ser parte de la solución. Es el mismo teatro y el mismo libreto que utilizaba con su ex gobernador García Padilla cuando lo criticaba, pero no presentaba soluciones. Así no se hace Patria, se hace trabajando, enrollándose las mangas y siendo parte de la solución. No diciendo palabras bonitas para llamar la atención de los medios”, dijo la legisladora en declaraciones escritas.

Charbonier añadió que espera que la alcaldesa de San Juan presente un plan serio y lógico, y que no sea otra de sus burlas de a flor de labios para oponerse a la Junta, al Gobierno y a los Estados Unidos. Indicó, para que no halla excusas de su parte puede partir de una propuesta bajo la Libre Asociación o la Independencia y que lo remita a la legislatura para evaluación.