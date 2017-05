Necesario enmendar el método para calcular las rentas en el mercado de vivienda de interés social

EL CAPITOLIO – La Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda (AFV) y el Departamento de Vivienda (DV), coincidieron el miércoles en que es necesaria una enmienda en la metodología que se utiliza para calcular lo que se conoce como el “Fair Market Rent” (FMR), con el cual se establecen los topes de subsidio que se otorga en programas de subsidio para vivienda tales como Sección 8 y HOME.

Tanto el licenciado Edwin Carreras, director ejecutivo de la AFV, como el licenciado Omar Figueroa Vázquez, secretario auxiliar de la Secretaría de Subsidio de Viviendas, concluyeron que la manera en que actualmente el gobierno federal recopila los datos para determinar el tope de subsidio, no concuerda con la realidad económica de la Isla, en parte porque la información que se desprende del Censo, no refleja la cifra real que se paga en renta, por lo que resulta en un subsidio más bajo, en comparación con el resto de los Estados Unidos.

“La manera en que se calcula el FMR para Puerto Rico no es ni la más adecuada, ni la más creíble, en términos de cómo se levanta la información. De hecho, somos unas de las jurisdicciones donde más bajo tenemos los FMR destinados. Por ejemplo, en el 2017 una familia de un cuarto estaría pagando 374 dólares, pero para poder cualificar para eso, su ingreso tiene que ser extremadamente bajo”, dijo Carreras en .

Expresó, que la experiencia de las autoridades es que “en la información recopilada, la gente no quería dar los datos de lo que ganaban o pensaban que era un cuestionario de Hacienda, por lo que no daban los datos certeros de lo que estaban ganando y no decían la realidad de lo que pagaban en las utilidades y la encuesta resultó infructuosa”.

El funcionario recomendó que para corregir los datos que se ofrecen a las autoridades federales y se pueda cabildear en el Congreso federal para que sea corregido “se pueden utilizar la información que existe en el Departamento de Hacienda, tales como las radicaciones de planillas, la composición familiar, sus ingresos y así calcular mucho mejor la mediana y lo que está por debajo de la mediana de los ingresos que las familias devengan en Puerto Rico, para así actualizar y atemperar el mercado de renta a la realidad”.

Estas expresiones fueron vertidas en vista pública de la Comisión de Vivienda, presidida por el representante Luis “Junior” Pérez que analiza, mediante la Resolución de la Cámara 315, la realidad actual de los FMR e implantar las medidas necesarias para que la metodología responda a la realidad del mercado local, cuyos alquileres son muchos más altos que el monto de subsidio que se ofrece.

Por su parte, Figueroa Vázquez coincidió con Carreras en que el FMR no está a tono con la realidad de Puerto Rico, ya que la información que se recoge mediante el Puerto Rico Community Survey (PRCS), no tiene datos suficientes para hacerlo confiable, ni considera los problemas económicos del país, o el aumento en el costo de las utilidades, materiales y construcción.

Por ello, favoreció las recomendaciones de Carreras de buscar métodos alternos para calcular el ingreso real de los ciudadanos en Puerto Rico, de modo que las autoridades federales aumenten el monto el subsidio que se ofrece.