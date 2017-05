Municipio Juana Díaz radica moción de interdicto preliminar y demanda contra empresa de asfalto

JUANA DÍAZ – El Municipio de Juana Díaz radicó una demanda en el Tribunal de Primera Instancia de Ponce contra Super Asphalt Pavement Corporation y exigió que dicha compañía, encargada del Proyecto de Mejoras en la Carretera 149, le pague al Municipio los arbitrios de construcción correspondientes, informó el jueves, el alcalde, Ramón Hernández Torres.

Junto con la moción se radicó una demanda de interdicto estatutario en la que se solicita que el Tribunal de Primera Instancia intervenga en el proceso.

“El proyecto de construcción de mejoras en la carretera 149, encomendado por la Autoridad de Carreteras a Super Asphalt, comenzó el pasado mes de octubre y desde ese momento la Oficina de Finanzas de nuestro municipio ha hecho gestiones de cobro tal y como le faculta la ley. No obstante, dichas gestiones han sido infructuosas. Hemos recurrido a un recurso en el Tribunal pues de no hacerlo es el Municipio entonces, el que corre el riesgo de ser señalado por la Oficina de la Contralora por no gestionar el cobro de dichos arbitrios”, indicó Hernández Torres en declaraciones escritas.

La demanda civil número JPE-2017-0186 fue radicada el martes, 2 de mayo en el Tribunal de Primera Instancia de Ponce y solicita al Tribunal que emita una orden de interdicto dirigida a Super Asphalt en la que se le ordene cumpla con el pago que le adeuda al Municipio por concepto de pago de arbitrios de construcción, más los intereses, penalidades y recargos aplicables o de lo contrario se emita orden para paralizar la obra de construcción que está realizando en la carretera 149 en Juana Díaz hasta tanto y en cuanto dicha compañía pague.

De otra parte, el Municipio suscribió una misiva a James Christian, administrador del United States Department of Transportation en Puerto Rico refiriendo la preocupación de cientos de ciudadanos que transitan por la Carretera 149 respecto al trabajo que Super Asphalt ha estado realizando.

“Nos preocupa cómo se han realizado muchos de los trabajos de construcción de éste proyecto y las continúas quejas y preocupaciones planteadas por cientos de ciudadanos que transitan por dicha vía respecto a desniveles en el asfalto, retraso en la construcción de las obras y sobretodo la preocupación de la falta de seguridad en la vía de rodaje resultado de los tramos impactados con trabajos que aparentan no estar completados correctamente” concluyó.