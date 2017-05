México fue el segundo país más mortífero en 2016

(CNN) – Fue el segundo conflicto más mortal del mundo el año pasado, pero apenas fue registrado en los titulares internacionales.

Mientras que Siria, Iraq y Afganistán dominaban la agenda de las noticias, la guerra de las drogas en México cobró 23.000 vidas durante el 2016, después de Siria, donde murieron 50.000 personas como resultado de la guerra civil.

“Esto es aún más sorprendente, considerando que las muertes por conflictos [en México] son casi todas atribuibles a las armas pequeñas”, dijo John Chipman, director ejecutivo y director general del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS), que publicó su informe anual sobre conflicto este martes.

“Las guerras en Iraq y Afganistán cobraron 17.000 y 16.000 vidas respectivamente en 2016, aunque en letalidad fueron superadas por los conflictos en México y Centroamérica, que han recibido mucha menos atención de los medios de comunicación y la comunidad internacional”, dijo Anastasia Voronkova, editor de la encuesta.

En comparación, hubo 17.000 muertes por conflictos en México en 2015 y 15.000 en 2014 según el IISS.

Aumento del número de muertos

Voronkova dijo que el número de homicidios aumentó en 22 de los 32 estados de México durante 2016 y que las rivalidades entre cárteles aumentaron en violencia.

“Cabe destacar que los mayores aumentos de muertes fueron registrados en estados que eran campos de batalla clave para el control entre los carteles competidores, cada vez más fragmentados”, dijo.

“La violencia se agravó a medida que los cárteles expandieron el alcance territorial de sus campañas, tratando de ‘limpiar’ áreas de sus rivales en sus esfuerzos por asegurar el monopolio de las rutas del narcotráfico y otros activos criminales”, añade.

Se ve poco en los medios internacionales

Jacob Parakilas, jefe adjunto del Programa de Estados Unidos y las Américas en el think tank Chatham House, con sede en Londres, dijo que parte de la razón de la relativa falta de atención a México en los medios internacionales es que “no es una guerra en el sentido político de que los participantes en gran medida no tienen un objetivo político, no están tratando de crear un estado separatista, no viene con las mismas imágenes, no hay ataques aéreos”.

“También esto ha estado ocurriendo desde el comienzo del narcotráfico moderno en las Américas, y no es noticia en ese sentido. México es uno de los países más peligrosos del mundo para ser periodista. Están siendo buscados en México, lo que pone un amortiguador en la capacidad de informar sobre esto”.

Sin embargo, ha habido arrestos significativos en relación con el tráfico de drogas en México en los últimos tiempos.

Dámaso López Núñez, un líder de alto rango del cártel de drogas de Sinaloa en México, fue arrestado este 2 de mayo en la ciudad de México y podría ser acusado en Estados Unidos, dijeron las autoridades.

Su detención se produce después de la extradición de enero de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, acusado de dirigir el cartel de Sinaloa, una de las mayores organizaciones de narcotraficantes del mundo.

‘El Chapo’ espera juicio en Nueva York por 17 cargos que lo acusan de dirigir una empresa criminal responsable de importar y distribuir cantidades masivas de narcóticos y conspirar para asesinar rivales.

Disminuyen las muertes mundiales por conflictos

El número de muertes por conflictos en todo el mundo se redujo el año pasado, de 167.000 a 157.000, según el IISS.

Esta fue la segunda caída anual consecutiva; 180.000 personas murieron en 2014.

El número de muertes en Siria disminuyó de 55.000 en 2015. Pero había 1.000 muertes más en Afganistán el año pasado que en 2015 y 4.000 más en Iraq.

Voronkova, del IISS, dijo: “Los civiles atrapados en medio de un conflicto supuestamente sufrieron más que en los años anteriores. Entre enero y agosto, 900.000 personas fueron desplazadas internamente solo en Siria”.

Las cifras de desplazamiento interno fueron 234.000 para Irak y 260.000 para Afganistán.