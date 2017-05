Merkel: “Los europeos tenemos que tomar el destino en nuestras manos”

La canciller alemana sostiene que la UE ya no puede contar con sus aliados como hasta ahora

Europa ya no puede contar Estados Unidos y con Reino Unido tampoco, al menos no como antes. O lo que es lo mismo: la Unión Europea no es la que era antes del Brexit y la alianza transatlántica no es ni la sombra de la que fue en la era pre-Trump. Esa es la imagen que ha devuelto el espejo de las cumbres de la OTAN en Bruselas y del G7 en Taormina (Italia), donde ha cristalizado una realidad en gestación desde hace ya varios meses. “Los europeos tenemos que tomar el destino en nuestras manos”, advirtió la canciller alemana, Angela Merkel, el domingo en Múnich con Trump recién regresado a EE UU.

Los puentes se han roto y ahora toca mirar hacia dentro, buscar la fuerza en la unidad europea, con el eje franco-alemán como motor, explicó la canciller en Baviera, durante un mitin celebrado bajo una carpa con mesas corridas, típicas de la fiesta de la cerveza.

“Los tiempos en los que podíamos contar totalmente los unos con los otros están llegando a su fin. Es mi experiencia de estos últimos días”, especificó Merkel en Múnich, al sur de Alemania. Merkel habló ante una multitud entusiasta que bebía cerveza, algunos de ellos ataviados con los trajes típicos bávaros, en un evento de la CSU, el partido hermano de la CDU de Merkel, y a cuatro meses de las elecciones generales. “Los europeos tenemos que pelear por nuestro propio destino”, a la vez que matizó que “naturalmente, contando con la amistad con Estados Unidos, Reino Unido y con relaciones de buena vecindad con otros países cuando sea posible, también con Rusia”.