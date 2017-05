‘Maduro es más débil hoy que hace 40 días’: Tomás Guanipa

Para el diputado de la Asambiea Nacional, descontento en las Fuerzas Armadas fracturan al régimen.

Por: María del Mar Quintana C.

Tomás Guanipa, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela y secretario general del partido Primero Justicia, habló con EL TIEMPO sobre los síntomas que cree están demostrando un declive del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

¿Cree que el Gobierno de Maduro ha subestimado las protestas de la oposición?

Considero que el Gobierno ha subestimado la necesidad que tiene el pueblo venezolano de lograr un camino por medio de la vía electoral. Las marchas han demostrado que ante el autoritarismo y la dictadura del presidente, los venezolanos no estamos dispuestos a ceder y seguiremos en las calles hasta lograr la libertad.

¿Cuál es el paso a seguir?

Recordemos que tenemos pendiente el referendo revocatorio, unas elecciones de gobernadores que debieron haberse dado en diciembre del año pasado y que no han sido convocadas aún. También, unas elecciones de alcaldes que deberían darse este año y que tampoco han sido convocadas. Son tres niveles del Gobierno donde hay una elección pendiente y definitivamente el diálogo a través del voto es lo mejor que le puede pasar al país. Seguiremos luchando por que ello se logre.

Todos los gobiernos que antes eran amigos de Nicolás Maduro e incluso de Hugo Chávez, se han pronunciado frente a que en Venezuela hay una dictadura

¿La lucha de la oposición está siendo efectiva?

Yo creo que sí, porque el gobierno de Maduro está mucho más débil hoy que hace 40 días, cuando apenas iniciaban las protestas. Además, está aislado del mundo por decisión propia. Después de haber sido firmante de la Carta Democrática Interamericana y de haber solicitado su aplicación contra Honduras, hoy es un gobierno que la desconoce y sale de la OEA.

Sumado a lo anterior, todos los gobiernos que antes eran amigos de Nicolás Maduro e incluso de Hugo Chávez, se han pronunciado frente a que en Venezuela hay una dictadura. Pero, además, cada día sale más gente a la calle porque la represión que ejerce el Gobierno lo único que ha generado es más indignación.

Hay un descontento grande por utilizar a los uniformados para arremeter contra el pueblo

¿La oposición denunciará al Gobierno venezolano ante el tribunal de La Haya?

Sí, ya hemos hecho algunas denuncias fundamentadas en las violaciones de los derechos humanos que ha cometido el régimen, porque inclusive se han presentado delitos de lesa humanidad. Los tribunales internacionales tienen que fijar posición para que el ejemplo de Venezuela no se repita en otros lados del mundo.

Maduro convocó esta semana una constituyente militar, pero no fue claro con lo que podría significar. ¿Tiene información?

La verdad es que estamos frente a un presidente que todos los días inventa algo nuevo. Nada de lo que plantea se logra hacer ni llega a tener un efecto positivo, pero es una demostración clara de que en el mundo militar venezolano hay un descontento grande por utilizar a los uniformados para arremeter contra el pueblo. Esa molestia viene de personas que cuando se quitan el uniforme son venezolanos igual que todos y que deben enfrentar los mismos problemas de hambre y escasez de medicamentos. En realidad son personas que están pasando el mismo drama.

¿Cuál es la situación de los militares?

Están obligando a los militares y a los generales a grabar videos donde dicen que apoyan al Gobierno de Nicolás Maduro, y yo me pregunto ¿qué necesidad tiene el Gobierno de hacer esto si dice que cuenta con su respaldo? Pues es justamente porque no lo tiene y por ello son obligados a grabar estos videos. Creo que la presión en las calles también obligará a que las fuerzas armadas entiendan que ellos no están ahí para ser guardaespaldas de Maduro, ni para ser defensores de los colectivos armados, sino para ser herederos del ejército libertador de Simón Bolívar.

Cuando se quitan el uniforme son venezolanos igual que todos y que deben enfrentar los mismos problemas de hambre y escasez de medicamentos

¿La oposición tiene registros de militares capturados por su descontento con el Gobierno?

Sabemos que hay alrededor de 86 militares que están detenidos en distintos centros de reclusión por haber demostrado disconformidad con el Gobierno Nacional y la situación a la que se está sometiendo al pueblo venezolano. Es una situación profundamente grave porque al final, el deber del militar es el de defender la Constitución y cuando esta se vulnera no se le puede pedir a la gente que no actúe manifestándose en las calles.

Creo que al final el temor que tiene Nicolás Maduro es tan grande que la persecución termina siendo contra todos, y lo que va a lograr es que el pueblo se una más en su contra.

Gobierno llama a países a apoyar ‘diálogo’

Caracas (EFE). El Gobierno venezolano invitó ayer a El Salvador, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas, República Dominicana y a Uruguay a incorporarse al diálogo político entre Gobierno y oposición, informó la canciller Delcy Rodríguez.

“Agradecemos a estos países hermanos de Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) su disposición con Venezuela para preservar la paz en el marco del respeto a la soberanía”, escribió en Twitter.

El diálogo político empezó a finales de octubre pasado, con la mediación del Vaticano y tres exjefes de Estado extranjeros. Sin embargo, la oposición lo abandonó tras acusar al chavismo de incumplir los acuerdos.