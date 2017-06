Legisladores de minoría cuestionan la matemática del gobernador, en su presupuesto

EL CAPITOLIO – Los portavoces de los Partidos Independentista Puertorriqueño (PIP) y Popular Democrático (PPD), Juan Dalmau, Denis Márquez, Eduardo Bhatia y Rafael “Tatito” Hernández, respectivamente reaccionaron en la noche del miércoles al mensaje de presupuesto del gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

“La Junta de Control Fiscal, no solamente aprobó el presupuesto, sino que lo diseñó. El gobernador no vino a dar un mensaje de presupuesto de su gobierno, vino a servir de portavoz de los designios de la Junta de Control Fiscal. El gobernador vino hoy a la Legislatura de lleva y trae de la Junta”, dijo el senador Dalmau a preguntas de la prensa.

“Es una gran contradicción, en la aritmética del gobernador dos y dos no son cuatro. Han anunciado una serie de supuestos alivios que costarían dinero al fisco, pero no tiene recaudos adicionales y a la vez tendrá un presupuesto mayor. No tiene sentido y no hay confluencia”, añadió.

“La Junta envió una carta en diciembre, requiriendo la aprobación de la Reforma Laboral y se la aprobaron. Requirieron más leyes y se las aprobaron todas. O sea que este presupuesto que van a aprobar es en requerimiento a lo que pide la Junta de Control Fiscal”, expresó por su parte el representante Márquez.

Para el senador Eduardo Bhatia el mensaje del gobernador no se asemeja a la realidad del país.

“Si estamos en quiebra, estamos en quiebra. El presupuesto es mayor y sin embargo estamos en quiebra. La realidad fiscal es que no es un presupuesto creíble”, sentenció Bhatia.

Para el representante Rafael “Tatito” Hernández, el presupuesto presentado es contradictorio.

“Es un presupuesto mayor y tiene reducciones en los recaudos. La pregunta es ¿de dónde sale el dinero?, ¿Quién lo está pagando? ¿A quién le va a quitar el dinero? Lo que él está diciendo es que bajo una proyección económica de baja de tres por ciento, el va a recaudar 700 millones de dólares más, es imposible”.

El presupuesto que Rosselló Nevares presentó ante la Asamblea Legislativa es de 9,562 millones de dólares para el año fiscal 2017 – 2018. El presupuesto que termina el 30 de junio es de 8,986 millones de dólares.