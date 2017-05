Legislador Municipal del PIP condena aumento del CAE en Ponce

PONCE – El portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en la Legislatura Municipal de Ponce, Justiniano Díaz Maldonado, afirmó el sábado que votó en contra de la imposición de un nuevo aumento en la Contribución Adicional Especial (CAE), aprobado en votación 13-3 en la sesión extraordinaria celebrada el viernes.

“En primer lugar, me parece inaudito que, para aumentar impuestos a los ponceños, convocaron atropelladamente a una sesión extraordinaria y, sin embargo, para aprobar una ordenanza para procurar proteger la salud de nuestros conciudadanos, prohibiendo el depósito y uso de las cenizas de carbón, lleven cinco meses en una Comisión” dijo mediante declaraciones escritas el legislador municipal pipiolo.

“A preguntas mías, que iban dirigidas a que se garantizara que los ingresos producto de este nuevo impuesto serían utilizados sabiamente, con un simple no ha lugar despacharon el asunto. Las cosas hay que hacerlas como Dios manda, no hay voluntad ni garantías de eliminar los contratos innecesarios, y no proveen la información necesaria, no saben a cuánto asciende el ahorro obtenido con la reducción de jornada, siguen sin pagar las aportaciones retenidas a los empleados de su salario por concepto de AEELA, Retiro, Plan Médico y otros. La información, o no es completa o sencillamente no llega. El Ejecutivo alega que hay planes de pago, pero la realidad es que cuando los empleados van a esas agencias a solicitar servicios, se los niegan por el Municipio estar en morosidad.” añadió el también líder obrero.

Según Díaz Maldonado, el asesor del Ejecutivo, Luis Vázquez, indicó que los ingresos obtenidos de este aumento al CAE, no se pueden usar para pagar deudas ni nómina. Únicamente, se pueden utilizar para sufragar servicios y obras permanentes.

“Por lo tanto, dos de los problemas económicos principales del Municipio, que es la deuda y la morosidad, no se resuelven con esta medida. Esta medida provee para continuar con la jauja y el despilfarro”, puntualizó Díaz Maldonado.