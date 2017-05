Le imputan 20 violaciones de ley a alcalde de Guaynabo

SAN JUAN – La secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez Garced, anunció el lunes que refirió con recomendación de que asigne un Fiscal Especial Independiente (FEI), al alcalde de Guaynabo, Héctor O’Neill García.

“Entendemos que existe causa suficiente para creer que el alcalde de Guaynabo pudo haber incurrido en 20 violaciones de ley, incluyendo las disposiciones de los artículos 3.1, 3.4 y 3.5 de la Ley 54 de violencia doméstica, que son maltrato sicológico o emocional contra una persona con quien tuviese o haya tenido una relación consensual, maltrato mediante restricción a la libertad y agresión sexual”, dijo la secretaria de Justicia, en conferencia de prensa.

El referido contiene 53 páginas e incluye testimonios de dos supuestas víctimas. Una es la mujer policía que transó el caso de hostigamiento contra el alcalde. La segunda mujer reside en Estados Unidos y decidió cooperar con la investigación, a pesar -según la secretaria de Justicia- de que el alcalde hizo gestiones para evitar la comparecencia.

“Otras tres violaciones responden a los artículos 135 y 136 del Código Penal por acoso sexual y exposiciones obscenas en alguno de estos cargos contra estas dos perjudicadas”, añadió.

Vázquez Garced expuso que en la evidencia preliminar hay causa suficiente de violaciones en los artículos 252 y 281 del Código Penal, por aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos y por impedir o persuadir la incomparecencia de testigos. Además, se le imputa violentar cuatro artículos de la Ley de Etica Gubernamental, por supuestamente utilizar su cargo para obtener un beneficio.

La Titular mencionó que la investigación no produjo evidencia de que algún empleado del Municipio haya participado junto al alcalde de los delitos imputados. Tampoco se le acusa del uso de fondos públicos en los delitos imputados.

Una vez referido el caso al Panel del Fiscal Especial Independiente, le corresponde al panel de exjueces determinar si acogen o no el referido y las recomendaciones.

El Panel del FEI es la entidad que decide si se destituye o no al alcalde de Guaynabo.

El pasado 5 de marzo, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares le solicitó al alcalde de Guaynabo la renuncia, luego de que no le satisfizo la explicación que dio sobre los informes en su contra, por hostigamiento.

En una declaración a los medios, el alcalde insistió en que la transacción del caso de hostigamiento se pagó con dinero personal y que no hubo desembolso de fondos públicos.

A renglón seguido, el Primer Ejecutivo ordenó a la secretaria de Justicia que comenzara una investigación sobre el particular.