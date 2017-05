La investigación de la trama rusa identifica a un sospechoso en el círculo más cercano a Trump

El presidente dijo al ministro de Exteriores ruso que el despido del director del FBI le quitaba “una gran presión de encima”. Comey declarará en público ante el Comité de Inteligencia

Primero fueron las sospechas, ahora llegan los sospechosos. La investigación de la trama rusa ha dado un nuevo salto y, según The Washington Post, ha identificado en los más altos niveles de gobierno a un supuesto implicado. Su nombre no ha sido revelado, tampoco sus nexos con el escándalo, pero el solo hecho de que un miembro del círculo presidencial esté bajo la lupa del FBI como posible sospechoso eleva a niveles insólitos la presión sobre Donald Trump.

Trump emprendió este viernes su primera gira internacional. Subió la escalerilla y tal y como despegaba el Air Force One, las revelaciones sobre la trama rusa empezaron a sacudir Washington. El caso, con la presidencia literalmente en el aire , entraba en una nueva fase.

Los agentes tratan desde julio pasado de determinar si el equipo de Trump se coordinó con el Kremlin en la campaña de desprestigio que Vladímir Putin lanzó contra la candidata demócrata Hillary Clinton. El ataque, al que Clinton atribuye parte de su derrota, incluyó la diseminación en las redes de información falsa, el ataque a los ordenadores del Partido Demócrata y el saqueo del correo del jefe de campaña demócrata, John Podesta.

Hasta la fecha, no ha trascendido que se haya descubierto ninguna prueba de este supuesto vínculo. Pero la aparición de un sospechoso (person of interest,alguien no acusado, pero sometido a especial escrutinio) cambia las tornas e indica que el FBI ha avanzado mucho más de lo que se pensaba. Aunque no se ha facilitado ningún nombre, las filtraciones indican que se trata de alguien cercano al presidente y, por tanto, con capacidad para contaminarle.