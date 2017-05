Industriales revelan premiados y reconocimientos a entregarse en su convención anual

SAN JUAN – El presidente de la Asociación de Industriales de Puerto Rico, Rodrigo Masses anunció el martes, los premios y reconocimientos que se presentarán como parte de las actividades de la convención anual de dicha entidad.

La misma se llevará a cabo del 31 de mayo al 5 de junio en El Conquistador, A Waldorf Astoria Resort, bajo el lema Somos Uno, ¡Encántate, crece y quédate en Puerto Rico!

“En la Asociación de Industriales reconocemos y agradecemos el compromiso de estos premiados con el desarrollo socioeconómico e industrial de Puerto Rico. Exhortamos a la comunidad industrial y de negocios a que se una a nosotros en estas actividades donde daremos un merecido reconocimiento a estos líderes, concluyó el presidente de los Industriales”, dijo Masses en declaraciones escritas.

“La Asociación de Industriales dedicará la convención 2017 al Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica (ICSE). Siendo energía uno de los pilares de la competitividad y en reconocimiento al liderazgo estratégico del ICSE dirigiendo la lucha del sector privado por mantener costos energéticos competitivos, reconocemos su compromiso con nuestra Asociación, con el desarrollo económico de Puerto Rico y con la comunidad en general, añadió.

Como parte de su banquete de Gala a celebrarse el sábado 3 de junio, la Asociación de Industriales otorga un merecido reconocimiento a aquellos ejecutivos destacados en los sectores de manufactura y servicio que ponen en alto el nombre de su empresa y de Puerto Rico. Los premiados de este año son: Industrial del Año- Alberto Alvarado, vicepresidente y gerente general de Curtis Instrument (Puerto Rico ), Inc.; Ejecutiva del Año- Iris Vincent, presidenta de Prime Air Corp. Puerto Rico; Empresario del Año- Luis Báez, principal/propietario de Integrated Services for Productivity & Validation (ISPV), Inc.; Gerente de Manufactura del Año- Luis Cardona, gerente de operaciones de Challenger Brass & Copper, Inc.; y Gerente de Servicio del Año- Amarylis Bolaños, gerente de ingeniería “senior” de Honeywell Aerospace of Puerto Rico.

En el banquete del viernes en la noche se hará entrega del Premio del Presidente a Medtronic Puerto Rico Operations Company, en reconocimiento por su liderazgo estratégico en el área de innovación tanto en el ámbito local como internacional. Además, se reconocerá a Suiza Dairy Corporation por su 75 aniversario y a Challenger Challenger Brass and Copper por su 30 aniversario y su compromiso con la Asociación de Industriales de Puerto Rico y con el desarrollo socioeconómico e industrial de nuestra isla.

Esa noche, además, se hará entrega del Premio Defensor de la Industria Puertorriqueña- Jesús Saad Nazer a Rafael “Faelo” Vassallo. Este premio reconoce su tesón y compromiso con defender los empleos de una industria familiar puertorriqueña, que ha puesto el nombre de nuestra isla en alto por sus múltiples patentes e innovaciones, ante los embates de los altos costos de operación y la competencia desmedida.

El Premio de Periodismo este año lo recibe el Equipo de Jugando Pelota Dura: Ferdinand Pérez, Alex Delgado y Yolanda Vélez Arcelay por su compromiso en discutir a fondo los temas más importantes que afectan a Puerto Rico en forma balanceada incluyendo analistas, economistas, políticos y representantes del sector privado.

El jueves en la noche se hará entrega del Premio Héctor Jiménez Juarbe al licenciado Antonio “Tito “Colorado. Este premio se otorga anualmente a una persona cuya trayectoria ejemplifica los valores fundamentales de la excelencia industrial, y haya redundando en el desarrollo económico de Puerto Rico. A lo largo de gran parte de su trayectoria profesional y política, Colorado ha sido miembro activo de la AIPR, tanto desde el sector privado como desde el gobierno, participando en su primera convención en 1966. Su trayectoria en el sector público ha sido de gran impacto, destacándose como Administrador de Fomento Económico, Secretario de Estado y Comisionado Residente en Washington. Paralelamente, dirigió el Programa de Puerto Rico para el Desarrollo del Caribe desde su creación en 1986 hasta 1992.

El jueves además se otorgará el Premio del Presidente a un grupo de Directores Regionales que se han destacado por su compromiso, militancia y dedicación promoviendo y adelantando el mensaje de la Asociación de Industriales con nuestros socios y la comunidad en general. Estos Directores Regionales son: Región Metro-Harold Nadal; Región Metro Este- José Algarín; Región Metro Oeste- Federico Maranges; Región Norte- Luis M. Morales; Región Sur- Fernando Rodríguez; Región Oeste-Víctor Balaguer.