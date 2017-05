Gobernador Rosselló Nevares

LA FORTALEZA – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares firmó el viernes, una orden ejecutiva para crear el Programa de Internado Ejecutivo Luis A. Ferré con el propósito de fomentar el desarrollo pleno de los jóvenes y brindarles oportunidades de experiencias laborables.

Los participantes tendrán un espacio de intercambio de conocimientos donde contribuirán en las actividades de trabajo diario que se realizan en lasoficinas adscritas a la Oficina del Gobernador.

“La juventud de Puerto Rico necesita de oportunidades para desarrollar su potencial y sus habilidades, y el Programa de Internado Luis A. Ferré es un mecanismo para proveérselas. Los jóvenes participantes obtendrán experiencia práctica de primera mano que podrán aplicar en un futuro empleo, ya sea en la empresa privada o en el Gobierno”, señaló el primer mandatario en declaraciones escritas.

Los miembros del internado obtendrán destrezas laborales, podrán asistir a reuniones, realizar investigaciones, asistir al supervisor de la oficina, redactar memorandos, asistir a charlas educativas, desarrollar propuestas, entre otras actividades, lo que les ayudará a adquirir experiencia para futuros empleos.

El internado será sufragado por distintas fuentes de recursos externos, incluyendo propuestas federales y acuerdos colaborativos con instituciones educativas y organizaciones sin fines de lucro.

Según reza la Orden Ejecutiva 2017-034, esta Administración “tiene un compromiso con proveer las herramientas que sean necesarias para asegurar el futuro de nuestros jóvenes de forma tal que puedan competir y ser exitosos en el mercado laboral”.

Los fondos federales provienen del programa Workforce Innovation and Opportunity Act (WIOA)del Departamento del Trabajo y el programa de Jóvenes de Desarrollo Laboral del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Con los fondos asignados por el programa WIOA se sufragará el estipendio de 62 jóvenes.

Entre las oficinas participantes del Programa de Internado se encuentran la Oficina de la Primera Dama, la Oficina de la Secretaría de la Gobernación, la Oficina de Asuntos Públicos y Política Pública, la Oficina de Asuntos Legales, la Oficina de Asuntos Legislativos, la Oficina de Prensa, la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Junta de Planificación.

El Programa de Internado Ejecutivo Luis A. Ferré comenzará el lunes, 5 de junio de 2017 y culminará a las 5:00 de la tarde el viernes, 30 de junio de 2017. Los participantes tendrán un horario de 8:30 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes.

A partir del viernes, 9 de junio de 2017, los participantes comenzarán a tomar talleres de Educación Académica Ocupacional de tres horas. Algunos de los temas de los talleres serán: solución de problemas complejos, pensamiento crítico, creatividad, relaciones interpersonales, destrezas de coordinación, inteligencia emocional, destrezas de la toma de decisiones y pensamiento analítico y flexibilidad cognitiva.

Los jóvenes interesados pueden enviar sus solicitudes desde hoy hasta el 26 de mayo de 2017. Se anunciarán los participantes el 31 de mayo de 2017.

La solicitud se podrá encontrar en la página de La Fortaleza (www.fortaleza.pr.gov). Una vez completada la solicitud, será enviada ainternadoejecutivo@fortaleza.pr.gov para proceder a la evaluación del candidato o candidata.

Gobernador dice su enfoque es exportar comercialmente las cenizas de carbón

SAN JUAN – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares dijo el viernes que a raíz de las conclusiones del estudio sobre las cenizas de carbón que produce la compañía Applied Energy Systems (AES), la acción de su gobierno será fomentar que las mismas se conviertan en producto de venta en vez de enterrarlas.

“Los estudios no denotaron que había toxicidad, como se había reflejado, pero no obstante estamos buscando la manera de potenciar lo que serían unas iniciativas que impactarían el desarrollo económico para que se puedan exportar esas cenizas”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

Cuestionado de que, en el mes de febrero, habló de la posibilidad de firmar una Orden Ejecutiva para prohibir el depósito de cenizas, contestó que “yo de lo que hablé fue de una acción ejecutiva y la estamos tomando. Yo instruí a nuestro secretario de desarrollo económico que buscara las oportunidades que existen para trasladar las cenizas y que se puedan utilizar para una serie de materiales fuera de Puerto Rico”.

Aseguró que ya consiguió industrias interesadas en las cenizas, lo que falta es culminar las negociaciones.

Gobernador no enviará la Policía a la UPR

SAN JUAN – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares reiteró el viernes que la Policía no va a intervenir para que la Universidad de Puerto Rico abra los portones cerrados por la huelga estudiantil.

“Le toca a la Guardia Universitaria, al liderato de la Universidad trabajar con todo esto. Desde el inicio nuestra política pública ha sido que la Policía no va a intervenir, salvo que ocurran actos de vandalismo o que se rompa la ley”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

Cuestionado sobre la determinación de la gerencia de la UPR de solicitar auxilio de jurisdicción al Tribunal Supremo, para que se deje sin efecto la orden de abrir los portones, Rosselló Nevares habló sobre las consecuencias que tiene mantener cerrados algunos recintos.

“Y les compete al estudiantado y a los que laboran en la universidad entender ello. Tener una universidad cerrada no va a producir nada positivo. Yo invito a la Universidad a presentar el plan fiscal, porque si no los próximos pasos no son favorables”, expresó.

El gobernador mencionó que seguir con la huelga implicaría perder las Becas Pell, la acreditación o que la Junta de Control Fiscal asuma el control total de la UPR.

Movimiento Estudiantil pide reunión con Rosselló Nevares

SAN JUAN – El Movimiento Estudiantil solicitó el viernes, una reunión con el gobernador Ricardo Rosselló Nevares para establecer canales de diálogos para alcanzar unos acuerdos que atiendan las preocupaciones del estudiantado universitario público de Puerto Rico.

“Es por tal razón que le solicitamos audiencia para atender algunos de los reclamos del estudiantado de las universidades públicas de Puerto Rico. Con esta reunión que le solicitamos, entendemos que se podrían analizar las propuestas concretas que ha presentado el estudiantado y posibles opciones para atender nuestros reclamos”, reza parte de la misiva.

En resumen, los objetivos de la reunión solicitada serían cinco.

Primero, discutir con el gobernador los efectos de los recortes a la educación universitaria pública que tendría el recorte presupuestario que le propusieron a la Junta de Control Fiscal.

Segundo, discutir las posibilidades de aprobación e implementación de las medidas que componen el Paquete Legislativo estudiantil.

Tercero, discutir las garantías de acceso a la información sobre las emisiones de bono, de forma tal que podamos hacer la auditoría ciudadana de la deuda.

Cuarto, dialogar sobre las cuentas por cobrar que quedan pendientes con la Universidad de Puerto Rico. Sabemos que el Gobierno Central, a través de sus distintas agencias le debe a la institución alrededor de 300 millones de dólares en cuentas por cobrar con la institución.

Quinto, declarar la educación universitaria como servicio esencial para el pueblo puertorriqueño.

Sexto, lograr una garantía de que va a surgir un espacio participativo, amplio, abierto y democrático para el desarrollo de una Reforma Universitaria. Para ello, entendemos importante que la comunidad universitaria, mediante los espacios auto-convocados y organizados en este proceso de huelga, tengan un espacio de varios meses para desarrollar un proyecto de reforma universitaria que cuente con la participación de las diversas áreas del saber que integran a la comunidad universitaria.

“Nosotros y nosotras dentro del Comité Negociador Nacional entendemos que existen áreas de trabajo que pueden atenderse en miras de continuar con el diálogo con el estudiantado y alcanzar las metas comunes que respondan a los mejores intereses del pueblo puertorriqueño. De esta manera se lograría el intento de encontrar causa común en la defensa de la UPR, institución estamos seguros de que todos y todas deseamos preservar. Esperamos por su pronta respuesta en ánimos de lograr el diálogo y que se permitan unos entendidos del Gobierno con el sector del estudiantado de las universidades públicas de Puerto Rico”, culmina la carta al primer mandatario del país.