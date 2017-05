Gobernador confía en que le confirmarán a todo su gabinete, a pesar de mensaje de preocupación del presidente del Senado

LA FORTALEZA – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares se expresó confiado el martes de que todos los funcionarios de su gabinete serán confirmados por el Senado, a pesar de las dudas expresadas del presidente de dicho cuerpo con algunos nominados.

“Hasta el momento, ninguno de los nombramientos ha confrontado muchos problemas. Todos los nombramientos que se han visto han pasado”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, expresó en la mañana que en los menos de 10 nombramientos que quedan sin confirmar, “hay controversia”.

“Yo te diría que hay algunos nombramientos que no tienen los votos. No voy a entrar en cuales son, pero hay nombramientos que no tienen los votos en este momento. En mi caso particular, no tengo reparo con ningún nombramiento, pero algunas senadoras y algunos senadores tienen incomodidad con algunos nombramientos y me atrevería a decir que algunos no van a tener los votos”, mencionó Rivera Schatz previo a participar de la reunión semanal con el gobernador y el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez.

Entre los nombramientos que faltan por confirmar se encuentra el de la procuradora de las Mujeres, Ileana Aymat. Contra la nominada la senadora por el distrito de Carolina, Nayda Venegas, ha expresado públicamente su oposición con la nominada, porque supuestamente Aymat es defensora de la perspectiva de género.