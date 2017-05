FMPR denuncia supuesta terminación de contratos a maestros por correo electrónico

SAN JUAN – La presidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR), Mercedes Martínez Padilla, denunció el domingo que supuestamente cientos de maestros recibieron notificaciones del Departamento de Educación, declarándolos excedentes, a través de correo electrónico enviado la madrugada del sábado.

“Como ladrón en la noche y mostrando un alto grado de insensibilidad, el Departamento esperó que los maestros y maestras culminaran su jornada laboral, para luego sorprenderlos con una comunicación electrónica, anunciándoles son ‘recursos disponibles’”, denunció la educadora, en declaraciones escritas.

Martínez sostuvo que la declaración de maestros excedentes obedece principalmente al cierre de escuelas que la organización magisterial y decenas de comunidades escolares han calificado de “atropellado y ajeno a los intereses de los niños”.

Señaló que “con este procedimiento se violenta el derecho de los educadores a ser notificados de los detalles de cuándo van a ser citados a la región educativa, para recibir el ofrecimiento de las plazas por sus categorías en estricto orden de antigüedad”.

La líder de la Federación de Maestros cuestionó que se inicie este proceso de declaración masiva de maestros excedentes a solo días de que el pasado miércoles, 24 de mayo, se celebró una vista pública de la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes que investiga el cierre de escuelas. A la misma, la Secretaria de Educación, Julia Keleher, fue convocada y no compareció, observó Martínez.

La Resolución de la Cámara 307 autoriza a la Comisión a realizar una investigación sobre el posible cierre de escuelas públicas, a los fines de determinar los parámetros y estudios llevados a cabo para identificar y seleccionar cada una de las escuelas; analizar el impacto en la comunidad, identificar alternativas; y para otros fines relacionados.

“Decenas de padres, madres y organizaciones magisteriales fuimos a exigir que se escuchen los reclamos de las comunidades escolares contra el cierre de sus planteles. Fuimos a exigir que las reconsideraciones de los cierres sean atendidos con la responsabilidad que el Departamento de Educación y la Secretaria Keleher no han tenido… Iniciar el desmantelamiento de las escuelas con la declaratoria de excedentes no solo es una falta de respeto a esas comunidades, sino una burla a la investigación que inició la Cámara de Representantes que no ha concluido”, señaló la líder magisterial.

Martínez comentó que numerosas comunidades han solicitado reconsideración a la determinación de cierre de planteles, se han reunido con legisladores, han enviado propuestas y ponencias con la esperanza de salvar las escuelas de sus hijos y evitar que se trasladen a sus maestros.

Eva Ayala cuestiona procesos

Entretanto, la portavoz de Educamos, Eva Ayala, sostuvo que el proceso de notificar a los maestros en una comunicación electrónica violenta todos los procesos.

“Si alguno no está de acuerdo solo tiene tres días para objetarlo. Así premia la contratista Julia Keleher la labor y el sacrificio del magisterio. Nos preguntamos para qué fueron las vistas legislativas del miércoles 24, si ya todas las decisiones estaban tomadas. Hicieron creer a miles de padres y madres que la legislatura tomaría cartas en este asuntos”, indicó Ayala, en declaraciones escritas.

La maestra retirada comentó que muchos hicieron un gran esfuerzo para acudir a las vistas y evidenciar sus querellas contra el proceso seguido por la secretaria, presentaron evidencia de que la escuela no podía ser eliminada “y a los dos días, de forma vengativa e insensible, se nos hace saber que todo está consumado”.

Ayala advirtió que además, se afectará además el Sistema de Retiro ya que habrá menos personas aportando al mismo. “El cierre de tantas escuelas y plazas se reflejará en problemas de hacinamiento escolar, problemas de disciplina, el incumplimiento con el Programa Educativo Individualizado en Educación Especial, el trabajo administrativo y la sobrecarga de trabajo para maestros y maestras. A eso se suma la Orden Ejecutiva del gobernador para vender las escuelas”, añadió.